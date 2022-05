Bilčik: Formiranje nove Vlade dobra vijest

Podgorica, (MINA) – Formiranje nove Vlade Crne Gore je dobra vijest, poručio je predsjednik Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije (EU) i Crne Gore Vladimir Bilčik, dodajući da je veoma važno što je došlo do procesa sazrijevanja demokratije.

Iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore su naveli da je predsjednik Milo Đukanović primio delegaciju Evropske narodne partije (EPP), koju, osim Bilčika, predvode i portparol za proširenje i susjedstvo EPP, Andrej Kovačev kao i potpredsjednica grupe EPP i njihova predsjednica za vanjske poslove Rasa Junkevičiene.

“Crna Gora je mala zemlja, ali može da uradi velike stvari za sebe, region i politiku proširenja koju nakon agresije na Ukrajinu doživljavamo potpuno drugačije”, kazao je Bilčik.

On je dodao da je zato važno isporučiti rezultate u što kraćem roku u čemu će, kako je Bilčik dodao, Crna Gora imati podršku i pomoć partnera iz evropskih institucija.

Đukanović je iskazao posebno zadovoljstvo što posjeta koincidira sa obilježavanjem Dana Evrope na Cetinju.

On je istakao da je Cetinje, istorijski gledano, najevropskije lice Crne Gore, čemu se svjedoči i ovih dana kroz svakodnevnu podršku i solidarnost Cetinjana sa narodom Ukrajine.

“Podsjetivši da je posjeta poslanika kontinuitet dijaloga koji Crna Gora ima sa evropskim institucijama ukazao je na aktuelni trenutak pogoršane bezbjednosne situacije u Evropi koja ima refleksije i na naš region, gdje je na meti evropsko jedinstvo i njen sistem vrijednosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Đukanović je potencirao važnost da Evropa razumije da u ovaj region mora da uloži dodatni napor, cijeneći da je konačna prilika da se region vrati na put ozbiljnih reformi i da postane dio EU, bez prečica i sa zavrijeđenom pozivnicom za život u ujedinjenoj Evropi.

On je potvrdio punu spremnost Crne Gore da poštuje pravila te igre i što prije deblokira pregovarački proces, što će, kako je kazao, biti prioritet nove vlade.

Kovačev je poručio da dolazak parlamentaraca u Crnu Goru na Dan Evrope predstavlja potvrdu podrške punopravnom članstvu Crne Gore u EU i snagama u Crnoj Gori koje vode ka tom cilju.

On je zahvalio Đukanoviću za pravovremenu i jasnu viziju crnogorskog puta ka EU i u odnosu na geopolitička kretanja i njihov uticaj na Zapadni Balkan koje se sada u Evropi jasnije prepoznaju.

“Trebamo evropsku Crnu Goru ne samo kao predvodnika u integracijama već i kao primjer za druge u regionu i dobar pozitivan signal sa Zapadnog Balkana”, rekao je Kovačev.

On je naglasio da je delegacija EPP-a došla u Crnu Goru i da motiviše sve aktere u državi koji imaju snage da ostave iza sebe kratkoročne ciljeve i sagledaju širu sliku.

Kovačev je poručio da se jasno vide geopolitički izazovi, uticaj dezinformacija, zloupotreba religije u razne svrhe, što su ozbiljni izazovi ne samo za Crnu Goru već i za region i EU.

“Zato nam je potrebna Crna Gora i Zapadni Balkan da ostanemo ujedinjeni i na evropskom putu”, rekao je Kovačev.

