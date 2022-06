ASK spreman da doprinese reformi izbornog zakonodavstva

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) spremna je da doprinese reformi izbornog zakonodavstva, posebno u detektovanju područja u kojima je moguća zloupotreba, saopštila je direktorica ASK-a Jelena Perović.

Perović je to poručila tokom razgovora sa predsjednikom Savjeta ASK-a Momčilom Radulovićem i ministrom javne uprave Marashom Dukajem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Perović je ukazala na brojne nedostatke u međuinstitucionalnoj saradnji koji se, kako je navela, moraju prevazilaziti kako bi se odgovorilo na privremena mjerila iz pregovaračkog procesa sa Evropskom unijom.

“Perović je istakla da je Agencija spremna da pruži puni doprinos reformi izbornog zakonodavstva, posebno u detektovanju područja u kojima je moguća zloupotreba, a koje je potrebno jasnije i preciznije zakonski regulisati”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici ASK-a ukazali na važnost međuinstitucionalne saradnje i unapređenja zakonskih rješenja, što je u dosadašnjem periodu otežavalo samu poziciju te institucije i njenu efikasnost.

Kako je saopšteno, oni su istakli da je puno zakonskih predloga koje je podnijela ova institucija već dvije godine na čekanju u Skupštini, dodajući da su inicijative ASK-a do sada ignorisane i u Vladi i u parlamentu.

“Na sastanku je zaključeno da će se saradnja sa ASK-om u predstojećem periodu intenzivirati, a naročito po pitanju uspostavljanja kvalitetnih rješenja u oblasti zakonskih rješenja, posebno Zakona o državnim službenicima i namještenicima”, kaže se u saopštenju.

Dukaj je istakao da je pred Ministarstvom puno izazova kao i da odgovor na te izazove vidi u poboljšanju kvaliteta javne usluge, transparentnosti i modernizaciji u javnom sektoru.

On je kazao da se mora unapređivati svijest u društvu o važnosti odgovora države na korupciju i jednakosti svih građana pred zakonom, bez obzira na njihov status.

