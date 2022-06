Abazović: Zapadnom Balkanu mjesto u EU

Podgorica, (MINA) – Zapadnom Balkanu je mjesto u Evrospkoj uniji (EU), kazao je premijer Dritan Abazović, navodeći da je Crna Gora kao lider u integracijama spremna da bude pozitivan primjer u tom procesu.

Abazović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je, na marginama Samita inicijative Otvoreni Balkan, razgovarao sa albanskim premijerom Edijem Ramom i ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristoferom Hilom.

“Svi naši najvažniji spoljnopolitički partneri su tu. Zapadnom Balkanu je mjesto u EU. Crna Gora kao lider u integracijama je spremna da bude pozitivan primjer u tom procesu”, napisao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS