Abazović: Težimo jasnim rezultatima u borbi protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada teži jasnim rezultatima na polju vladavine prava i borbe protiv korupcije, poručio je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Vlade, Abazović je to poručio na sastanku sa delegacijom Evropske narodne partije (EPP), koja boravi u Crnoj Gori.

“Borba protiv kriminala i korupcije, inkluzija, sveobuhvatne reforme i vidljiv ekonomski razvoj glavni su pravci djelovanja Vlade na putu do Evropske unije (EU)”, kazao je Abazović.

On je naveo da su u prethodnom periodu stvoreni osnovni preduslovi za takve korake, prevashodno sa izglasavanjem Zakona o Državnom tužilaštvu i promjenama u Tužilačkom savjetu, koje su dovele i do promjena u rukovodstvu Vrhovnog i Specijalnog državnog tužilaštva.

Abazović je naveo da je njegova namjera da Vlada i Skupština Crne Gore imaju otvoren dijalog o svim političkim pitanjima.

On je kazao da će biti posvećen otvaranju dijaloga sa svim političkim partijama i da će kao rezultat dobre komunikacije i izgrađenog povjerenja sa poslanicima vlasti i opozicije uspjeti zajedno da pobijede i deblokiraju pravosudni sistem.

Kako je istakao, Crna Gora nastoji da sa susjedima gradi prijateljske odnose zasnovane na međusobnom povjerenju i uvažavanju.

„Crna Gora ima jasnu spoljnu politiku koja se stoprocentno veže za NATO i EU“, poručio je Abazović.

Portparol za proširenje i susjedstvo EPP Andrej Kovačevovačev je kazao da u toj partiji pružaju punu podršku Crnoj Gori kao predvodniku u evropskih integracijama.

“Od EPP ćete imati podršku u Evropskom parlamentu, a od vas se očekuju vidljivi rezultati. Zato je potrebno razviti dijalog u parlamentu koji će dovesti do rezultata u reformi pravosuđa“, istakao je Kovačev.

Potpredsjednica grupe EPP i njihova predsjednica za vanjske poslove Rasa Junkevičiene je, kako se navodi, čestitala Abazoviću na “političkoj hrabrosti i strateškom pristupu u političkom djelovanju”.

Ona je navela da teritorijalno male evropske zemlje mogu puno da doprinesu EU i miru u Evropu.

Kako se kaže u saopštenju, Abazović i predsjednik Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore Vladimir Bilčik razmijenili su mišljenja o unutarpolitičkim pitanjima, važnosti deblokade pravosudnih institucija, izazovima na tom putu i prioritetima na putu daljih reformi.

