Abazović stigao u Ohrid

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović stigao je u Ohrid, gdje će sjutra učestvovati na Samitu inicijative Otvoreni Balkan, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Navodi se da je Abazovića na aerodromu dočekala ministarka kulture Sjeverne Makedonije Bisera Kostadinovska Stojčevska.

Iz Abazovićevog kabineta su naveli da će se u Ohridu, pored lidera regiona, prisutnima obratiti i visoki predstavnik Sjedinjenih Američkih Država, Gabrijel Eskobar i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji.

“Uz domaćina, Sjevernu Makedoniju, na Samitu će učestvovati i lideri iz Srbije, Albanije, kao i Bosne i Hercegovine”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Abazović će večeras učestvovati na radnoj večeri lidera Zapadnog Balkana.

