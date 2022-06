Abazović: Budućnost Crne Gore sigurna

Podgorica, (MINA) – Budućnost Crne Gore je sigurna, poručio je premijer Dritan Abazović povodom pete godišnjice punopravnog članstva države u NATO-u.

“S ponosom obilježavamo petu godišnjicu članstva Crne Gore u NATO – zajednici demokratija, vrijednosti i stabilnost“, istakao je Abazović.

On je kazao da više od milijardu ljudi širom planete osjeća slobodu i sigurnost zbog zajedničkog doprinosa kolektivnoj bezbjednosti.

“Budućnost Crne Gore je sigurna. Mi smo NATO”, poručio je Abazović, , saopšteno je iz njegovog kabineta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS