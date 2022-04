Perić: Politička klasa nameće isprazne teme

Podgorica, (MINA) – Sve političke kombinatorike u Crnoj Gori postaju manje značajne u odnosu na činjenicu da vrijeme curi, upozorio je član pokreta Preokret Srđan Perić.

On je kazao da dok se svijet mijenja zapanjujućom brzinom i krize naviru sa svih strana, politička klasa u Crnoj Gori nameće isprazne teme o tome čiji će položaj biti više značajan.

“Evo da uzmemo pretpostavku da će se svi sve dogovoriti, da svaka stranka koja najavljuje da će imati gradonačelnika u nekom gradu – da ga dobije. Šta sa tim”, naveo je Perić u intervjuu agenciji MINA.

On je pitao da li je to politika koju su građani tražili.

“Borba za pozicije, bez ideje šta raditi na toj poziciji”, upitao je Perić.

Crnogorskom društvu je, kako je poručio, neophodan preokret ne samo u politici nego i u čitavom javnom životu – “da se otgrnemo od matrica koje nas vuku u nerazumijevanju sebe i svijeta oko nas”.

Prema riječima Perića, iz tog nerazumijevanja idu i mnogi sukobi, od kojih je najpogubniji onaj koji dijeli zajednicu.

On smatra da prilika ima mnogo, od ekonomskih, pa sve do onih nematerijalne prirode.

“Ali smo kao zajednica blokirani da dopremo do njih, jer sve one moraju da prođu partijski filter, i ako se ne uklope u interese stranačkih rukovodstava, a često se ne uklapaju, one se onemogućavaju da dopru do građana”, naveo je Perić.

On je kazao da je to razlog zašto je zajedno sa grupom slobodnomislećih ljudi krenuo u pokretanje Preokreta.

Perić je rekao da komentarisanja i analize gube značaj.

“Da li su stvari bile predvidive za onog koji ima iole političkog iskustva? Jesu. Da li su išle ka očuvanju svega onog što je predstavljala prethodna vlast u odnosu na koju su građani gotovo referendumski pravili otklon u avgustu prošle godine? I ovdje je, nažalost, odgovor potvrdan”, naveo je Perić.

Demokratija, kako je dodao, podrazumijeva i korektivne faktore i učenje na greškama.

“Nama je potreban instrument za borbu za prava građana i odblokiranje potencijala zajednice – ekonomskog, kulturnog, ukupno uzev – stvaralačkog”, istakao je Perić.

On je poručio da filozofija zaduživanja i trošenja mora da bude zamijenjena promišljanjem o stvaranju nove vrijednosti i otvaranju novih prilika.

“Mi smo došli u tu poziciju da se ne osjeća razlika da li je Vlada u tehničkom mandatu, ili redovnom. Kvalitet njenog rada je isti”, ocijenio je Perić.

On je naveo da ni sa novom vladom nijesu optimističnije prognoze, “ako slušamo najave”.

“Jedino u čemu će izvjesno uspjeti nova vlada, a da nije ni formirana – da su od svih onih koji su se principijelno borili protiv anomalija u društvu i za to platili ne malu cijenu – napravili najblaže rečeno nepametne ljude u očima značajnog dijela zajednice”, rekao je Perić.

On je naglasio da građani u avgustu 2020. godine nijesu tražili da se unapređuje praksa manipulacija na izborima i partijskog zapošljavanja.

Građani su, kako je kazao, tražili da se tome stane na put da bi mogli bolje živjeti.

“Sada je potrebno iskoristiti mehanizme koje demokratija uključuje – osnivanje tačaka otpora, pokreta, grupa individualaca koji prvo neće pristajati na kolosalnu nesposobnost onih koji bi da kontrolišu sve segmente javnog života”, rekao je Perić.

On je naveo da je obećano funkcionalno i pravedno društvo i da od toga nema odustajanja.

Kako je istakao Perić, izgovori ne treba da budu prihvatani, jer samo tako se može osloboditi potencijal zarobljen od političke klase.

“Koliko su stvari obesmišljene, želim dati slikovit primjer. Zajedno sa Miloradom Vujovićem, prije oko dvije godine, zatražio sam od prethodne vlasti da utvrdi ko stoji iza portala koji je trovao javni prostor”, naveo je Perić.

Kako je kazao, bilo bi logično očekivati od nove vlasti, čiji su funkcioneri bili na udaru “prostačkih podmetanja” koje je širio taj portal, da utvrdi čiji je taj portal.

“Umjesto toga, danas gledamo kako vlast prijeti medijima”, rekao je Perić.

On je dodao da se zna kako se obmane, podmetanja i laži, kada se objave, rješavaju.

“Ko smatra da medij laže i da mu svojim lažima nanosi štetu, treba da pokrene građansku parnicu i natjera medij da dokaže tvrdnju, ili da plati odštetu i da se objavi da je lagao”, kazao je Perić.

On je poručio da se zabranama ništa ne rješava, već se samo problem usložnjava.

“Taj primjer pokazuje da oni koji planiraju da zauzmu najznačajnije funkcije u jednoj zajednici ne razumiju osnovna načela demokratije, i što je takođe važno – njene principe funkcionisanja”, zaključio je Perić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS