Opozicija predala Predlog da se glasa o nepovjerenju Vladi

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna opozicija predala je danas u skupštinsku proceduru Predlog da se glasa o nepovjerenju Vladi Crne Gore.

Predlog su potpisali poslanici Socijaldemokratske partije, Demokratske partije socijalista, Liberalne partije, Socijaldemokrata, Bošnjačke stranke i Albanske liste.

Opozicija je zatražila da se o njihovom predlogu parlament izjasni po hitnom postupku.

Crna Gora je, kako se navodi u Predlogu, pod rukovodstvom aktuelne Vlade dovedena u najveću političku i institucionalnu krizu od uvođenja višepartijskog sistema.

“Obim i karakteristike krize svakako upućuju na činjenicu da se radi o stanju političkog i institucionalnog sistema gotovo bez presedana u

savremenim reprezentativnim demokratijama”, kaže se u Predlogu.

Navodi se da su premijer i Vlada odavno izgubili legitimitet u Parlamentu, budući da Vlada nema

većinsku podršku, što je u javnosti više puta saopštio veći broj poslanika

“parlamentarne većine”.

U Predlogu da se glasa o nepovjerenju Vladi navodi se da se u institucijama odigrava bezakonje i progon neistomišljenika dominantno na partijskoj

i etničkoj osnovi.

“Vlada je dovela državu u stanje potpune političke i institucionalne paralize, zbog čega nije u stanju da odgovori na realne potrebe građana, zahtjeve za reformama i ocekivanja međunarodnih partnera. Zbog toga država trpi i ogromnu reputacionu štetu i na međunarodnom planu”, kaže se u Predlogu opozicije.

Ocjenjuje se da je Vlada ključni krivac što je Crna Gora, u najvažnijoj oblasti vladavine prava, ostvarila nazadovanje zbog čega je suštinski došlo do suspenzije pregovaračkog procesa.

“Vlada je svojim neodgovornim, antidemokratskim i antiustavnim ponašanjem zaustavila, odnosno blokirala evropske integracije države Crne Gore”, smatra opozicija.

Kako se navodi, “činjenica da je ubjedljivo najjači politički subjekt koji podržava Vladu na

antizapadnim pozicijama – Demokratski front, presudno utiče i na percepciju međunarodnih

partnera i njihove javnosti o stvarnoj prirodi Vlade”.

“Klerikalizacija javne scene i reanimacija nacionalističke, antigrađanske i antisekularne

paradigme je proces koji sve više uzima maha i direktno je protenciran od Vlade, posebno od njenog premijera”, kaže se u opozicionom predlogu.

Ocjenjuje se da najsnažniji pečat rušenju građanskog koncepta države i potiranju crnogorskog identiteta, u okviru same Vlade daje resor nauke, kulture, sporta i obrazovanja.

“Više su nego zabrinjavajući ekonomski pokazatelji kao i drastićan pad životnog standarda za vrijeme dosadašnjeg mandata Vlade”, kaže se u Predlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

Navodi se da epidemiološka kriza COVID-19 svrstava Crnu Goru u red država koje su na globalnim

nivou najviše pogođene, po broju zaraženih i preminulih.

“Frapantni su ti podaci, a od toga je zasigurno jedino frapantnija neodgovornost i odsustvo bilo kakve smislene reakcije nadležnih organa i zdravstvenih vlasti”, navodi opozicija.

