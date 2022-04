Nevjerovatno da DPS pokušava da dijeli moralne lekcije

Podgorica, (MINA) – Nevjerovatno je da Demokratska partija socijalista (DPS) pokušava da nekome, a naročito Demokratskom frontu (DF), dijeli lekcije iz morala, kazao je poslanik DF-a Jovan Vučurović.

On je to kazao reagujući na izjavu poslanice DPS-a Marte Šćepanović, koja je navela da DF blokadu parlamenta koju sprovodi pokušava da opravda licemjernom demagogijom uperenom protiv interesa građana, ali i zdravog razuma.

“Nije prvi put da DPS pokušava da igra na to da su građani možda zaboravili na njih i njihove lopovluke i zločine, kao i na to ko je ko na političkoj sceni Crne Gore”, naveo je Vučurović u reagovanju.

On je kazao da se usljed toga pokušaja dogodilo da se govori o platama i primanjima poslanika DF-a.

Vučurović je rekao da je prosto nevjerovatno da nekome, a naročito DF-u, lekcije iz morala pokušava da dijeli politička organizacija, koja bi, kako je naveo, u svakoj demokratskoj državi bila zabranjena.

“A šef toga DPS kartela je, prema svim podacima, naročito inostranim, švercom, pljačkom, korupcijom i otimačinom zaradio stotine miliona evra. Pa umjesto da se čitav vrh kartela nalazi odavno u zatvoru, koji ih svakako čeka, njihovi predstavnici pričaju o DF-u i poslaničkim primanjima”, kaže se u reagovanju Vučurovića.

On je kazao da je poruka DPS- u jasna, “da takvim glupostima neće skrenuti pažnju sa svojih krađa i zločina”.

“Ruku pravde i zakona ste samo trenutno izbjegli, zbog nesposobne Vlade Zdravka Krivokapića, ali ruka pravde vas čeka, a čeka vas i DF, a građani vam nikada neće oprostiti 30 godina uništavanja, ekonomskog i moralnog”, naveo je Vučurović.

On je rekao da kada vide takve izjave iz DPS-a, prosto ne mogu da vjeruju da među onima koji su pobijedili 30. avgusta postoje partije koje su spremne da formiraju manjinsku vladu koju će, kako je kazao, “podržati političko krilo mafije”.

