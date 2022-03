Nepohodno implementirati restriktivne mjere

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) cijeni to što Crna Gora u potpunosti prati zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku, kazao je evropski komesar za finansije Johanes Han, ističući da je neophodno implementirati restriktivne mjere.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Han je to kazao na sastanku sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Đorđem Radulovićem u Beču.

Navodi se da je Han potvrdio da to što se svjedoči ratu znači da Evropu očekuje rješavanje krize na više nivoa, prevashodno kada je riječ o zbrinjavanju izbjeglica, humanitarnom pristupu, energentima, uticaju na ekonomiju.

On je naglasio da u tom kontekstu EU u potpunosti ima na umu značaj politike proširenja, kao i činjenicu da države poput Crne Gore prednjače u tom procesu.

“Han je istakao da Unija cijeni to što Crna Gora u potpunosti prati njenu Zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku, ali da je, kako je rekao, restriktivne mjere neophodno implementirati”, kaže se u saopštenju.

Radulović je naveo da je rat u Ukrajini cijelom svijetu donio promjenu realnosti, u kojoj se razmišlja o budućnosti i odlukama.

“Kada je riječ o evropskoj integraciji Crne Gore i ostalih država Zapadnog Balkana, donio je jasnoću oko činjenice da nema vremena za gubljenje“, kazao je Radulović.

On je istakao da je „ubrzana integracija“ veoma važna i da taj pojam, kao dio Nove metodologije u pregovorima, ne podrazumijeva prečice za Crnu Goru, već postepenu i konkretnu integraciju, sa jasnim i verifikovanim rezultatima.

Kako je kazao, Crna Gora istinski želi da realizuje neophodne reforme i kao takva postane dio evropske porodice naroda, što je pokazala i u novonastalim geopolitičkim okolnostima.

Radulović je kazao da je Crna Gora pokazala zajedništvo sa svojim evropskim partnerima, u svjetlu nove geoplitičke realnosti.

On je zahvalio na odluci Evropskog savjeta da asistira državama regiona, uključujući i Crnu Goru, u smanjenju energetske zavisnosti od trećih strana.

“Imajući u vidu da će rat u Ukrajini imati i dalekosežne negativne ekonomske posljedice na svjetsku privredu, tokom sastanka je ukazano na važnost solidarnog pristupa, kako bi one bile što bezbolnije za građane”, navodi se u saopštenju.

