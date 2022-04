Na adresu Glavnog grada stigla prijeteća poruka

Podgorica, (MINA) – Prijeteća poruka, koju navodno potpisuje ekstremistička organizacija “Muška država” čiji je osnivač Vladislav Pozdnjakov, stigla je na adresu Glavnog grada.

U poruci su nabrojani zahtjevi, uz prijetnju da će, u slučaju da oni ne budu ispunjeni, “dići škole u vazduh”.

Među zahtjevima navedenim u mejlu su promjena vlasti u Crnoj Gori i promjena rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“U slučaju nepoštovanja naših zahtjeva dići ćemo sve škole u vazduh”, navodi se u poruci.

Prema saznanjima agencije MINA, u pojedinim školama je već obustavljena nastava.

