Mjere za sprečavanje širenja koronavirusa produžene do 30. aprila

Podgorica, (MINA) – Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti (NKT) produžilo je do 30. aprila primjenu mjera za sprječavanje širenja koronavirusa.

Iz Vlade su saopštili da je produžena zabrana ulaska u Crnu Goru strancima, osim onima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju vozilima kojima se obavlja promet robe.

Kako su dodali, promet robe za potrebe Crne Gore i tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora.

Iz Vlade su kazali da je do 30. aprila produžena mjera koja se odnosi na obaveznu samoizolaciju osoba koje dolaze iz inostranstva.

Produžena je zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste.

Kako je objavljeno na Vladinom Twitter nalogu, produžena je i mjera koja se odnosi na zatvaranje disko i noćnih klubova, ugostiteljskih objekata, igraonica, fitnes centara, kazina, kladionica i kockarnica.

Iz Vlade su rekli da je produžena zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima.

U prodajnim objektima na deset metara kvadratnih može biti samo jedna osoba, odnosno maksimalno 50 u cijelom objektu, dok na pijacama istovremeno može biti maksimalno 100 osoba.

I dalje je obavezna distanca i zaštita zaposlenih u prodajnim objektima, kao i mjera koja se odnosi na obavezu lokalnih samouprava da odrede objekte za karantin.

Produžena je mjera koja se odnosi na to da građani Crne Gore ne smiju izlaziti iz objekata stanovanja radnim danima od 19 sati do pet ujitru, subotom od 13 sati do pet sati narednog dana i nedjeljom od 11 sati do pet sati narednog dana.

I dalje je zabranjen boravak na otvorenom javnom prostoru djeci mlađoj od 12 godina bez pratnje odraslih.

Produžena je i mjera koja se odnosi na zabranu sportskih i rekreativnih aktivnosti na javnim površinama, kao i zabranu okupljanja u objektima stanovanja osobama koje nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.