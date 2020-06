Milošević: U Crnu Goru kad se broj oboljelih u Srbiji smanji na dvije hiljade

Podgorica, (MINA) – Ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević kazao je da je potrebno da se broj oboljelih od koronavirusa u Srbiji smanji sa četiri hiljade na dvije hiljade, kako bi građanima Srbije bilo dozvoljeno da putuju u Crnu Goru.

On je podsjetio da je u Crnu Goru dozvoljen ulaz građanima iz država koje imaju do 25 oboljelih na 100 hiljada stanovnika, a, kako je naveo, da bi Srbija ušla na listu zemalja sa takvim odnosom, neophodno je da broj oboljelih bude dvije hiljade.

Milošević je u emisiji Studio N1 Live rekao da vjeruje da će uskoro to da se promijeni, kao i da će turisti iz Srbije putovati u Crnu Goru.

On je objasnio da je Crna Gora odredila standarde za zemlje čijim je građanima omogućen ulazak u Crnu Goru, koji iznose 25 inficiranih ljudi na 100 hiljada stanovnika.

Kako je naveo Milošević, Srbija za sada, pod ovim okolnostima, ne ispunjava te standarde, tako da građani te države ne mogu putovati u Crnu Goru.

“Ljudi koji imaju firme i koji se bave poslom u Crnoj Gori mogu da uđu u Crnu Goru, pod određenim uslovima (samoizolacije). To ne mora da bude na striktnom prostoru. On može da se kreće na relaciji od firme do objekta gdje je smješten. Takođe, ljudi koji imaju članove porodica u Crnoj Gori, koji se brinu o njima, osobe kojima je potrebna pažnja, vodimo i o tome računa”, rekao je on.

Milošević je pojasnio da neophodne dozvole za te kategorije građana izdaje Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT), prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.

Kako je kazao, građani Srbije se obraćaju ambasadi i ona taj zahtjev šalje NKT-u, koje daje dozvolu.

“Određuje se jedan dan, ili dva dana tokom sedmice, za ulazak u Crnu Goru. To je potrebno zbog toga da bi se organizovao konvoj za ulazak ljudi na destinacije gdje su ti smještajni centri”, rekao je Milošević.

Upitan da precizira ulogu konvoja, on je naveo da ukoliko se prijavi 40 ili 50 ljudi, oni treba da budu smješteni u karantin, a da bi postupak bio jednostavan država je organizovala konvoje.

Tim konvojima se, kako je objasnio, građani sprovode u posebno određene objekte za takvu namjenu, a koje je Vlada Crne Gore odredila.

Kako je kazao Milošević, građani Crne Gore, koji žive u Srbiji, a koji odu u Crnu Goru, moraju da idu u karantin.

“U samoizolaciju idu ljudi koji su mlađi od 11 godina, stariji od 70 godina, ljudi koji idu sa članom porodice koji se liječio u Srbiji, ili oni koji idu na sahrane, oni borave na dan ili dva i vraćaju se nazad u Srbiju”, objasnio je Milošević.

On je rekao da turisti iz Srbije za sada ne mogu da uđu u Crnu Goru.