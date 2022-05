Micotakis: Grčka će nastaviti da aktivno promoviše evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Grčka će nastaviti da aktivno promoviše evropski put Crne Gore, kao pouzdanog partnera u tom pogledu, poručio je predsjednik Vlade te države Kirjakos Micotakis.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera Dritana Abazovića, Micotakis je čestitao Abazoviću povodom stupanja na dužnost predsjednika Vlade Crne Gore.

On je u čestitki izrazio zadovoljstvo zbog snažne posvećenosti Abazovića ubrzanju evropskog puta Crne Gore i intenziviranju reformskih napora.

„U skladu sa svojom čvrstom podrškom evropskim integracijama Zapadnog Balkana, Grčka će nastaviti da aktivno promoviše evropski put Crne Gore, kao pouzdanog partnera u tom pogledu“, poručio je Micotakis.

On je dodao da se raduje što će Abazovića lično sresti kako bi razgovarali o svim tim pitanjima i pronašli način za unapređenje saradnje između dvije zemlje.

Micotakis je rekao da u današnjem izazovnom međunarodnom okruženju snažni i srdačni odnosi između Grčke i Crne Gore, zasnovani na zajedničkim istorijskim iskustvima i demokratskim vrijednostima, značajno doprinose stabilnosti i razvoju šireg regiona.

„Iskorišćavajući taj ogroman potencijal, želio bih da istaknem posvećenost radu sa Vama da dalje jačamo saradnju naših zemalja u različitim oblastima i promovišemo naše odnose, između ostalog, u oblasti ekonomije, trgovine, energije, transporta i kulture“, naveo je Micotakis.

On je kazao da zajedničko učešće u međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama nudi dodatnu priliku za bilateralnu saradnju i dijalog i da se tome raduje.

