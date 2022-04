Maske umjesto karantina u slučaju pojave korone u odjeljenju

Podgorica, (MINA) – U slučaju da neki učenik oboli od kovid-a 19, ostali neće ići u karantin, već će biti u obavezi da nose maske, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Igor Galić.

On je u Bojama jutra na Televiziji Vijesti rekao da je došlo do promjene nedavno saopštene mjere da, ukoliko jedan od učenika bude zaražen koronavirusom, cijelo odjeljenje mora ići u kućni karantin.

“Ostavlja se mogućnost epidemiolozima da imaju slobodu svaki slučaj da tumače na poseban način, s obzirom na to da se, u nekim slučajevima, djeca druže više sa drugom djecom, pa je rizik za obolijevanje veći”, naveo je Galić.

On je rekao da je nastavnicima data sugestija da nose maske.

Kako je naveo Galić, u slučaju zaraze koronavirusom, kao ni kod učenika, neće biti obavezno da cijelo odjeljenje ide u kućni karantin, već će đaci morati da nose maske i da se prati njihovo stanje, prenosi portal Vijesti.

Upitan da li može doći do produženja trajanja školskog časa sa 30 na 45 minuta, Galić je kazao da to nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja i IJZ-a.

On smatra da je dosta nezgodno pri kraju školske godine donositi takvu odluku.

Član Sindikata prosvjete i nastavnik Slobodan Savović rekao je da je pogubno mijenjati pravila ponašanja i organizacije nastave pri kraju školske godine, navodeći da su više od dvije trećine godine izveli po jednom sistemu i nastavnom planu.

“Pitanje je koliko bi to imalo efekta”, kazao je Savović.

Govoreći o narednoj školskoj godini, Galić je rekao da su nezahvalne prognoze o epidemiološkoj situaciji, ali da bi, za sada, mjere koje su trenutno na snazi bile i u septembru.

“Trebalo bi imati na umu da mjere mogu vrlo brzo da se promijene, ukoliko dođe do naglog skoka obolijevanja”, istakao je Galić.

