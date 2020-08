Marković: Na izborima se odlučuje o odbrani Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Premijer Duško Marković poručio je danas na Cetinju da se 30. avgusta odlučuje o odbrani Crne Gore koja je, kako je naveo, napadnuta od iste nacionalne politike koja je državu poništila 1918. godine.

„Mi 30. avgusta imamo jednostavan izbor. Mi više ne odlučujemo ni o Demokratskoj partiji socijalista, ni o bilo kojoj drugoj stranci, niti o tome koja će vlada vršiti vlast u ime građana u naredne četiri godine“, rekao je Marković, saopšteno je iz Vlade.

Prema riječima Markovića, to je samo formalizacija, ili administrativni postupak nakon prebrojanih glasova.

„Kao 2006. kada nam je svaki glas bio važan za obnovu državnosti, 30. avgusta je svaki glas važan za očuvanje naše državnosti, za odbranu Crne Gore jer će ona 30. avgusta biti napadnuta. Ona se napada ovih dana od onih istih koji je nijesu željeli 2006. i čiji su preci poništili Crnu Goru 1918. godine“, kazao je Marković.

On je pomenuo 28. avgust 2010. godine, kada je, kako je naveo, Crna Gora doživjela ogromnu međunarodnu afirmaciju „da bi osam godina nakon toga nestala od onih koje smo branili 1916. na Mojkovcu“.

Marković je kazao da 30. avgusta naspram sebe imaju istu političku i nacionalnu ideologiju kao i ranije, „politiku i ideologiju koja daje primat jednom narodu, i jednoj vjeri“.

„To u Crnoj Gori nije moguće. To može biti samo ako nema Crne Gore. To znači da nema građanske, viševjerske, višenacionalne, višekulturne Crne Gore”, naveo je Marković.

Prema njegovim riječima, to je Crna Gora nestabilna, u sukobima, siromašna, tuđa Crna Gora.

“A mi građani ćemo živjeti bez svojega ja, bez svoje slobode i prava da odlučujemo o svojoj sudbini“, kazao je Marković.

On je rekao da vjeruje da će ta politika 30. avgusta, na dan izbora pokazati svu rogobatnost i sav svoj građanski i politički primitivizam.

„Ali vas uvjeravam da su institucije već danas spremne, da znaju šta oni rade i na šta su spremni. I da ćemo im 30. avgusta na to odgovoriti žestoko. Nakon prebrojanih glasova konstatovati ubjedljivu pobjedu Crne Gore, ne nas pojedinačno, a nakon toga u Crnoj Gori za njih nikad više neće biti isto“, naveo je Marković.

Prema njegovim riječima, moraće je poštovati ako je neće voljeti.

„Srpska pravoslavna crkva i njeni sveštenici će se vratiti u manastire i crkve. Neće ih biti više u političkim povorkama. Neće ih biti za mikrofonom gdje proklinju naše očeve, naše đedove, nas same i našu djecu”, rekao je Marković.

Kako je kazao, to se nigdje u svijetu ne radi u 21. vijeku.

“Nažalost, to se u Crnoj Gori radi. I to ćemo istrpjeti do 30. avgusta. Nakon toga to se više neće tolerisati“, poručio je Marković.

Kako je kazao, zakon i pravni poredak će jednako važiti „kako za nas tako i za Amfilohija i za Backovića i za sve druge“.

„A za one koji proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane otvorićemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratićemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo“, kazao je Marković.

On je rekao da je sve što je činila i čini ova generacija političara, usmjereno ka budućnosti Crne Gore i mladima.

„Svi naši napori u posljednjih tridesetak godina bili su usmjereni da stvorimo uslove za kvalitetan život u Crnoj Gori i stvorimo ambijent u kojem ćemo zajedno, uz naše razlike, kao vrijednosti graditi kvalitetniju budućnost za svakog pojedinca, njegovu porodicu i mnogo bolji standard“, naveo je Marković.

Prema njegovim riječima, odlučili su da se otrgnu od balkanskog bespuća i 2006. krenuli u obnovu crnogorske državnosti.

„Znali smo da je jedini put da na temeljima nove, savremene i evropske Crne Gore gradimo kvalitetniju budućnost od one koju smo imali tada. Državu smo trajno stavili na evropski i evroatlantski put“, kazao je Marković.

On je rekao da vjeruje da je to najveće ostvarenje Crne Gore u njenoj novijoj istoriji.

„To ostvarenje treba da bude najčvršći temelj naše perspektive. Mislili smo tada, 2006. da Crna Gora neće više biti izlagana opasnostima da izgubi svoj identiet i da joj sloboda bude pod znakom pitanja, a da naša prava ne budu apsolutna i jednaka pravima svih ljudi na planeti u svakoj razvijenoj i slobodnoj državi“, kazao je Marković.

On je podsjetio da je Crna Gora od 2017. godine članica NATO-a i da je naredni cilj Evropska unija (EU).

„Ako naša politička partija, a sasvim sam siguran da hoće, bude odlučujuće kreirala i uticala na sastav i prioritete nove Vlade, Crna Gora će biti prva naredna članica EU. Mi ćemo u naredne četiri godine zatvoriti pregovore sa EU i započeti proces formalizacije članstva“, rekao je Marković.

To je, kako je kazao, za mlade ljude najveća potreba, „ne zato što ćemo biti članica EU, nego zato što ćemo biti dio jedinstvenog evropskog kontinenta sa svim onim potencijalima i vrijednostima koje savremena Evropa ima“.

„Dakle, svako od nas će biti slobodan da se u bilo kojem trenutku i iz bilo koje svoje potrebe nađe na bilo kojem evropskom kontinentu kao crnogorski i evropski građanin. Imaćete priliku da svoj lični, građanski i svaki drugi potencijal u takvom zajedničkom evropskom prostoru pretvara u svoje dobro i dobro svoje porodice“, naveo je Marković.

On smatra da ova generacija političara neće imati velike benefite od toga članstva.

„Ali vi, mladi ljudi i oni koji će doći poslije vas će imati jedinstvenu priliku da budu dio najrazvijenijeg društva i da iz tog potencijala crpimo svaki benefit za nas i za našu državu“, zaključio je Marković.