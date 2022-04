Lajčak: Odluku o primjeni sankcija donijeti u što kraćem roku

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) cijeni očiglednu posvećenost Crne Gore sprovođenju zajedničke vanjske politike, kazao je specijalni izaslanik EU za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak i poručio da u što kraćem roku treba donijeti odluku o implementaciji restriktivnih mjera prema Rusiji.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović sastao se sa Lajčakom na marginama ministarskog sastanka NATO-a u Briselu.

„Lajčak je istakao da Unija cijeni očiglednu posvećenost Crne Gore sprovođenju zajedničke vanjske politike, dodajući da je potrebno donijeti odluku o implementaciji restriktivnih mjera u što kraćem roku“, kaže se u saopštenju.

Radulović je, imajući u vidu aktuelnu situaciju u Ukrajini, istakao značaj ubrzane EU integracije Zapadnog Balkana, kao garanta bezbjednosti i prosperiteta regiona, ali i čitave Evrope.

„U tom kontekstu, sagovornici su se saglasili da je stabilizacija domaćih političkih prilika, kroz dijalog svih političkih aktera, veoma važna u cilju realizacije reformi, što bi našu zemlju vodilo ka bržoj integraciji i članstvu u Uniji“, navodi se u saopštenju.

Radulović je rekao da ubrzana integracija ne znači traženje prečica, već očekivanje da EU prema zaslugama cijeni rezultate Crne Gore u tom procesu.

On je ponovio da je Crna Gora spremna da, kao kredibilna saveznica i najnaprednija država kandidat za članstvo u EU, nastavi sa dosljednim praćenjem Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike Unije, uključujući i pridruživanje svim restriktivnim mjerama EU prema Rusiji.

Pored toga, kako je naglasio Radulović, jasno je da napredak prema ostvarenju glavnog spoljnopolitičkog cilja mora da podrazumijeva i proboj u oblasti vladavine prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

