Konjević: Niko ne može biti iznad zakona

Podgorica, (MINA) – Svako ko je radio suprotno pravnom sistemu Crne Gore za to mora da odgovara, poručio je lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević i dodao da se ne smije dozvoliti da javnost sudi mimo nadležnih institucija.

On je to kazao komentarišući hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesna Medenice, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva.

Konjević je agenciji MINA rekao da niko ne može da bude iznad zakona.

„Svako ko je eventualno radio stvari koje su suprotne pravnom sistemu za to mora da odgovara. Jednako tako, ne smijemo dozvoliti da javnost sudi mimo institucija koje su za to zadužene“, naveo je Konjević.

On je kazao da bi Tužilaštvo, koje je organ gonjenja, najprije trebalo da se izjasni da bi se smanjile spekulacije.

„Zakon treba da važi jednako za sve, to je prvi princip. Drugi princip – ne smijemo dozvoliti da javnost bilo koga, bez obzira na to da li je ili nije obavljao državne funkcije, osuđuje unaprijed“, naveo je Konjević.

Kako je rekao, Tužilaštvo je organ koji goni i koji je dužan da prikupi dokaze, a sudstvo grana vlasti koja će se o prikupljenim dokazima izjasniti.

„Svakako, za ukupnu crnogorsku javnost nije nešto što ohrabruje da su u prethodnom periodu institucije funkcionisale na valjan način, čim Tužilaštvo ima određena saznanja do nivoa osnovane sumnje na osnovu kojih su mogli da regauju na način na koji su reagovali, ali prepustimo to institucijama“, naveo je Konjević.

Prema njegovim riječima, ukupno crnogorsko društvo treba da se uči tome da se grade jake institucije gdje neće biti privilegovanih pojedinaca, ali i da se poštuje prezumpcija nevinosti i da se institucije bave stvarima za koje su dobile mandat shodno Ustavu i zakonima.

