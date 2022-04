Konjević i Krivokapić predstavnici SDP-a u manjinskoj vladi

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Socijaldemokratske partije (SDP) prihvatilo je Sporazum o parlamentarnoj podršci i političkim prioritetima 43. vlade, čime je usvojena odluka o učešću te stranke u manjinskoj vladi.

Iz SDP-a je saopšteno da će njihovi predstavnici u manjinskoj vladi biti predsjednik SDP-a Raško Konjević, na funkciji potpredsjednika vlade za politički sistem i ministra odbrane i počasni predsjednik te stranke Ranko Krivokapić, na funkciji ministra vanjskih poslova.

Navodi se da je konstatovano da je sporazum o parlamentarnoj podršci i političkim prioritetima nove vlade utemeljen na vrijednostima Ustava, evropske i euroatlantske politike, građanske i sekularne države.

Te vrijednosti su, kako su naveli, konstanta političkog djelovanja SDP-a od osnivanja partije prije više od tri decenije.

“SDP će se u manjinskoj Vladi, kao što je to uspješno radio tokom cjelokupnog političkog djelovanja, beskompromisno i nepokolebljivo zalagati za ideju evropske i građanske Crne Gore i daljeg snaženja prozapadnog kursa”, kaže se u saopštenju.

Iz SDP-a su kazali da su djelovanjem u vlasti do 2016. godine značajno doprinijeli ostvarivanju strateških istorijskih ciljeva nezavisne Crne Gore, članice NATO-a i države na putu ka Evropskoj uniji (EU), koja je i Ustavom iz 2007. godine snažno identitetski i državotvorno utemeljena.

“SDP će na isti način svojim djelovanjem u manjinskoj vladi snažno raditi na ostvarivanju svojih programskih politika, koje su sidro stabilnosti i garancija vječnog trajanja Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a su rekli da će ključni ciljevi manjinske vlade biti ponovno pokretanje procesa EU integracija, deblokada svih institucija, posebno onih u oblasti pravosuđa.

“Ključni ciljevi biće ekonomsko-socijalni razvoj, izborna reforma, reforma bezbjednosno-obavještajnog sektora, kao i preispitivanje svih nezakonitih i spornih odluka prethodne vlade”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Glavni odbor SDP-a verifikovao odluke Predsjedništva partije.

