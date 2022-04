Joković: Novu vladu formirati do kraja naredne sedmice

Podgorica, (MINA) – Novu vladu trebalo bi formirati do kraja sljedeće sedmice, ili u suprotnom konstatovati da dogovor nije moguć, ocijenio je predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

„Vjerujem da će vlada biti do kraja sljedeće sedmice, i to sam i rekao mandataru Dritanu Abazoviću da bi trebalo to riješiti, ili definitivno konstatovati da možda ne možemo da se dogovorimo oko svega toga“, rekao je Joković agenciji MINA.

On je kazao da je i jedno i drugo legitimno.

„Moramo naći rješenje. Vjerujem, znam i u stalnom sam kontaktu sa mandatarom da će se to rješenje vrlo brzo naći“, naveo je Joković.

Upitan da li je naredna sedmica krajnji rok za formiranje vlade, on je kazao da ne mora da bude krajnji, ali bi bio najpoželjniji, i naveo da Abazović ima mogućnost da do 4. juna formira vladu.

„Ali neophodno je da se uspostave sve institucije, neophodne su funkcionalna administracija i državna uprava, koju u ovom trenutku, nažalost, nemamo. Moramo učiniti da se što prije formira vlada“, istakao je Joković.

Odgovarajući na pitanje da li postoji neki krajnji rok do kada bi vlada morala da bude izabrana, on je kazao da vjeruje, prema najavama iz URA-e, da će u naredna tri, četiri dana, ili početkom naredne sedmice to biti zaokruženo i da će naći rješenje.

Osim manjinske vlade, kako je dodao Joković, rješenje je i da se ide na prijevremene parlamentarne izbore i da se formira tehnička vlada.

„I jedno i drugo i treće nije dobro rješenje, ali je najmanje loše rješenje manjinska vlada, koja bi trajala godinu i pripremila nove parlamentarne izbore, a ne bi bili u situaciji da je Crna Gora paralisana u institucionalnom smislu“, naveo je Joković.

On je dodao da nije lako formirati manjinsku vladu poslije svih dešavanja u Crnoj Gori i podjela koje su, nažalost, prisutne.

Joković je, na pitanje da li je SNP napravio određene ustupke odgovorio da nijesu pričali u vezi sa tim detaljima, ali da je SNP od svih stranaka napravio najveći iskorak.

On je kazao da je SNP pokazao istinsku volju i želju za pomirenjem i deblokadom svih institucija u Crnoj Gori, navodeći da to rade kako bi Crna Gora što prije postala članica Evropske unije (EU).

„Vlada Zdravka Krivokapića se pokazala promašenom i nefunkcionalnom, uz poštovanje nekih rezultata određenih ministara. Vidjeli smo da je nastupio potpuni zastoj u pregovorima sa EU, a Crna Gora ne može da čeka“, naveo je Joković.

Crna Gora, kako je istakao, mora da ide naprijed i bude dio savremenog svijeta.

Prema riječima Jokovića, SNP je već napravio ogroman korak i ustupak „samim tim što su tu“.

„Ako postoje partije koje su toliko patriotske, a vjerujem da su sve partije u Crnoj Gori patriotske, pa zašto ne bi mogli taj patrotizam pokazati i kroz podršku, a da ne moraju biti dio izvršne vlasti“, rekao je Joković.

Odgovarajui na pitanje da li mu je sada prihvatljivo da Socijaldemokratska partija bude dio vlasti, on je kazao da u statutu SNP-a imaju striktan način kako se donose ključne odluke.

„O koalicijama, postizbornim i predizbornim, odlučuje Glavni odbor (GO) dvotrećinskom većinom. O personalnim rješenjima učešća u vladi opet odlučuje GO“, naveo je Joković.

On je dodao da i predsjednik partije može biti preglasan, „Moj glas je isti kao i svakog drugog člana GO. Za bilo kakvu izmjenu potrebno bi bilo sazvati GO i donositi odluke“, rekao je Joković.

Upitan da li će SNP-u pripasti mjesto predsjednika parlamenta, on je kazao da nijesu obavili finalne razgovore, niti potpisali neki obavezujući dokument.

„Ali u onim prvim razgovorima… I sad postoje ti dogovori da bi SNP-u pripalo mjesto predsjednika parlamenta. Ako bi sve bilo ovako kako je do sad“, rekao je Joković.

Govoreći o formiranju vlasti u Beranama, on je kazao da je u medijima pročitao da su neformalni pregovori počeli i istakao da je SNP pojedinačno najjača partija u tom gradu.

Prema njegovim riječima, mnogi su predviđali da će SNP u Beranama doživjeti krah, ali građani su ih podržali.

„Druga je stvar da li će neki, zbog naših odluka, separatno praviti vlast, to je pitanje za njih. Mogu, i to je sasvim legitimno. Ali ne mogu jedno – da tamo gdje ne mogu bez SNP formirati vlast, SNP je dobrodošao, a tamo gdje mogu, SNP nije dobrodošao“, naveo je Joković.

SNP, kako je kazao, želi da nastavi da vrši vlast u Beranama sa onima sa kojima su dosad vršili.

„Ako neki ne žele, to je pravo njihovog izbora, ali ja na njihovom mjestu ne bih baš tako kidao te konekcije, iako je to nekima svojstveno“, poručio je Joković.

