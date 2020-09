Janjušević: Reformisanje partija nakon izbora u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se, nakon lokalnih izbora u Nikšiću naredne godine, može očekivati reformisanje određenih partija, a možda i formiranje novih koje će značajno uticati na dalji parlamentarni i političko partijski život, smatra programski direktor Centra za političku edukaciju, Dragiša Janjušević.

Govoreći o tome u kom pravcu će se razvijati politička scena u Crnoj Gori nakon izbora, Janjušević je rekao da će ona definitivno dobiti novu dinamiku koja će doći do izražaja poslije formiranja vlade.

“A isto tako u partijskom smislu očekujem još veću dinamiku nakon lokalnih izbora u Nikšiću, koji su u planu najvjerovatnije u martu naredne godine. Tu je za očekivati reformisanje određenih partija, a možda i formiranje novih koje će značajno uticati na dalji parlamentarni i političko partijski život u Crnoj Gori”, kazao je Janjušević agenciji MINA.

Upitan da prokomentariše na koji način će se na Demokratsku partiju socijalista (DPS) odraziti to što su nakon 30 godina izgubili vlast, Janjušević je rekao da je sigurno da će biti suočeni sa činjenicom značajnog osipanja biračkog tijela.

Prema njegovim riječima, najbolji test za to su lokalni izbori Nikšiću.

“Tu, prije svega, mislim na institucionalnu prednost sa kojom su ulazili u sve izbore u prethodnih 30 godina. Iz te institucionalne prednosti porodio se izborni inženjering sa tehnologijom koja je funkcionisala besprekorno do posljednjih parlamentarnih izbora, održanih 30. avgusta”, naveo je Janjušević.

Izbori u Nikšiću su, kako je kazao, dokaz kako će da funkcioniše sistem “siguran glas”.

“Kad nemate više mogućnosti ekskluzivne kontrole biračkog spiska, institucionalnog pritiska, tajnih štabova, kontrole procenta izlaznosti, kupovine ličnih karata”, naveo je Janjušević.

On je kazao da očekuje procese i reforme unutar DPS-a, ali, kako je rekao, ne prije izbora u Nikšiću.

“Previše su iskusni da znaju kako moraju sačuvati monolitnost i koheziju do tada. Sigurno je da partija mora razmišljati o novom liderstvu i novom političkom narativu i diskursu. Ukoliko budu istrajni u tvrdokornosti aktuelnog rukovodstva i lideršipa, mislim da ih to može skupo koštati”, smatra Janjušević.

Na pitanje kako vidi budućnost Demokratskog fronta (DF) koji je sastavljen od nekoliko partija, on je rekao da će nju sigurno definisati dinamika dešavanja oko nove vlade.

“Vidjeli smo da su neki lideri najjačeg konstituenta pokazali fleksibilnost i neće biti dio parlamentarne većine”, naveo je Janjušević.

Prema njegovim riječima, ostaje da se vidi da li je to znak reformi ili nečeg drugog.

“Politička struktura koja čini DF sigurno je na velikom ispitu, gdje će se testirati usaglašavanje vlastitih politika sa javnim politikama izvršne vlasti, kao i kadrovskim potrebama nove vlade i ambicija najjače političke strukture u predstavništvu skupštinske većine”, kazao je Janjušević.

On smatra da će formiranje novih partija umnogome zavisiti od procesa unutar DPS-a.

“Ukoliko i dalje budu ostali u istim kadrovskim i liderskim formatima, sigurno da ih očekuje veliki pad u biračkom tijelu, koji može ići i do 15 odsto. E, ukoliko se to desi, mogla bi se formirati nova partija, sličnih programskih odrednica, socijalistička, građanska, suverenistička, koja bi preuzela to biračko tijelo”, kazao je Janjušević.

On je naveo da sva ta dešavanja očekuje poslije nikšićkih izbora.

“Sa druge strane, postavlja se pitanje koliko će nosilac liste “Za budućnost Crne Gore”, Zdravko Krivokapić, ukoliko bude premijer, uspjeti da, kao nestranačka ličnost sa najvećom ustavnom funkcijom u rukama, sinhronizuje i balansira zahtjeve 11 političkih subjekata koje predstavlja, a da ne krene putem formiranja partije, jer će ga snaga inercije same funkcije gurati u tom smjeru”, kazao je Janjušević.

Govoreći o tome koja opoziciona partija bi mogla da najviše profitira od pobjede na izborima, on je kazao da bi se moglo govoriti o Demokratama i URI jer, kako je naveo, nijesu imali velike koalicione saveze oko sebe.

“Koalicija “Za budućnost Crne Gore” ostvarila je impozantan rezultat, ali iza toga stoji 11 političkih subjekata i logistika crkve, tako da neke osnove za buduće političke benefite mislim da su napravili Demokrate i URA, koji, kao pojedinačni politički subjekti i entiteti, utiču u formiranju vlasti”, zaključio je Janjušević.