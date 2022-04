Životno ugrožena tri kovid pacijenta

Podgorica, (MINA) – U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) životno su ugrožena tri pacijenta pozitivna na koronavirus.

U KCCG-u se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi šest pacijenata sa COVID-19 infekcijom.

Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 505 slučajeva koronavirusa.

