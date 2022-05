Vučurović: Povratak Ranka Krivokapića označiće radikalizaciju prilika

Podgorica, (MINA) – Povratak Ranka Krivokapića u politiku na funkciju ministra vanjskih poslova označiće radikalizaciju prilika u Crnoj Gori i pokušaj da se oživi politika diskriminacije i progona srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve (SPC), ocijenili su iz Demokratskog fronta (DF).

Poslanik DF-a Jovan Vučurović rekao je da nije prošlo ni 20 dana od formiranja manjinske vlade, a da je pokazala da će joj glavna smjernica u spoljnoj politici biti konfrontacija sa Srbijom i srpskim narodom.

“To je bilo očekivano odmah nakon saznanja da će lider montenegrinske antisrpske politike Ranko Krivokapić pokrivati funkciju ministra vanjskih poslova”, rekao je Vučurović.

Vučurović je naveo da je Krivokapić iskoristio prvu priliku da pokaže da će spoljna politika Crne Gore nastaviti da ide putem političkih sukoba sa Srbijom.

“Najavio je i diskriminaciju prilikom izbora ambasadora koji će isključivo biti birani po tome koliko su spremni da služe ideologiji Ranka Krivokapića, odnosno njegovog politickog prethodnika Sekule Drljevića”, kazao je Vučurović.

On je naveo da sada smiješno i tragikomično zvuče, ranije saopstene priče premijera Dritana Abazovića da će to biti vlada pomirenja.

Vučurović je rekao da ništa bolje odnose sa Srbijom nije zelio ni kabinet Zdravka Krivokapića koji nije bio izabran glasovima Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije kao Abazoviceva vlada.

“Kako samo uspijevaju razlicite vlade da odrze jedini kontinuitet antisrpstva i mrznje prema najblizima je ocigledno pitanje na koje odgovore ne mogu dati samo drustvene nauke nego ce se i medicina morati pozabaviti ovim analizama”, rekao je Vučurović.

On je ocijenio da su Srbije i njen predsjednik Aleksandar Vučić mnogo puta pokazali da žele najbolju saradnju i partnerstvo sa Crnom Gorom, a da je Ranko Krivokapić je poput svog rodjaka Zdravka, prvi javni nastup nakon što je izabrana manjinska vlada, iskoristio da napadne Srbiju.

Vučurović je rekao da Ranko Krivokapić pokazuje pravo lice “družine okupljene u novom kabinetu” navodeći da bi bilo veoma važno da se čujemo šta o ovim stavovima ima da kažu oni koji su na izborima bili zajedno sa DFom na izbornoj listi, a sada zajedno s Krivokapicem vode unutrašnju i spoljnu politiku zemlje.

“Pozivamo ih da se čuje njihov glas i da nam javno saopšte sta misle o ovome što i u njihovo ime saopštava Ranko Krivokapić”, kazao je Vučurović.

