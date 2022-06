Vlaović: Očuvanje statusa Kotora mora biti jedan od prioriteta

Podgorica, (MINA) – Zaštita Kotora i očuvanje njegovog statusa na UNESCO listi mora biti jedan od prioriteta Uprave za zaštitu kulturnih dobara i Ministarstva kulture i medija, a potrebno je i ubrzati aktivnosti projekta sanacije i opremanja Centralnog depoa Narodnog muzeja Crne Gore.

To je saopštila ministarka kulture i medija Maša Vlaović, koja je danas sa saradnicima posjetila institucije kulture koje djeluju u okviru Ministarstva kulture i medijA.

Navodi se da je Vlaović, u cilju unapređenja rada i jačanja saradnje, obišla Upravu za zaštitu kulturnih dobara, Centar za konzervaciju i arheologiju, Državni arhiv i Narodni muzej.

Tokom sastanka Vlaović sa vršiocem dužnosti (v.d.) direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Mladenom Zagarčaninom, pokrenute su brojne teme od značaja za unapređenje stanja u oblasti zaštite kulturne baštine.

Vlaović je, kako je saopšteno iz PR Centra, ukazala na značaj zaštite i očuvanja izuzetnih vrijednosti materijalne i nematerijalne kulturne baštine Crne Gore, ističući važnu ulogu Uprave za zaštitu kulturnih dobara u ovom procesu.

Zagrčanin se, kako se navodi, osvrnuo nedostatak kadrovskih kapaciteta, kao i dugogodišnje probleme u radu, posebno u sprovođenju projekta Revalorizacije kulturnih dobara.

Posebno je bilo riječi o Prirodnom i kulutrno-istorijskom području Kotora, koje je pod zastitom UNESCO-a.

„Zaštita Kotora i očuvanje njegovog statusa na UNESCO listi mora biti jedan od prioriteta Uprave i Ministarstva“, istakla je Vlaović.

Na sastanku sa direktoricom Centra za konzervaciju i arheologiju Biljanom Brajović, Vlaović se upoznala sa najvažnijim aktivnostima Centra.

Ona je istakla ulogu i značaj Centra kao važne ustanove u sistemu zaštite kulturne baštine.

Vlaović je rekla da je Ministarstvo spremno da radi na jačanju i osnaživanju njenih kapaciteta, kako bi država odgovorila savremenim zahtjevima u očuvanju izuzetnih vrijednosti naše kulturne baštine.

Brajović je istakla specifičnost i zahtjevnost poslova koje vrši Centar te podsjetila na probleme sa kojima se srijeće u radu, počev od nedostatka finansijskih sredstava do neregulisanja organa upravljanja ove ustanove, a posebna pažnja razgovora posvećena je i temi podvodne kulturne baštine.

Tokom posjete Vlaović je obišla organizacione jedinice Centra u okviru kojih se vrše najsloženiji poslovi iz oblasti konzervatorske djelatnosti.

Navodi se da je posjeta Državnom arhivu bila prilika za razgovor o manifestaciji „Neđelja arhiva“ , u okviru koje je Arhiv realizovao brojne programe, a koja se završava danas.

Na sastanku sa v.d. direktorom Danilom Mrvaljevićem pokrenute su brojne teme, među kojima i hitna potreba unapređenja i jačanja kadrovskih kapaciteta Arhiva.

Mrvaljević je upoznao Vlaović sa dosadašnjim aktivnostima Arhiva, posebno na međunarodnom polju, gdje je uspostavljena saradnja sa Arhivom Jugoslavije kao i Bugarskim arhivom.

“Razgovarano je i o planovima za dogradnju objekta Državnog arhiva, kao i o projektu digitalizacije arhivske građe, kao jednog od najznačajnijih pitanja kojem je potrebno posvetiti posebnu pažnju”, kaže se u saopštenju.

Prilikom posjete Narodnom muzeju, Vlaović je razgovarala sa direktorom Muzeja Jakšom Ćalasanom.

Na sastanku je razgovarano stanju Centralnog depoa Narodnog muzeja, koji već duži niz godina nema adekvatne uslove za čuvanje muzejskih eksponata.

Kako je rješavanje navedenog pitanja već pokrenuto, sagovornici su se saglasili da je potrebno ubrzati aktivnosti na realizaciji projekta sanacije i opremanja Depoa, kao i da će Ministarstvo i Narodni muzej formirati radni tim koji će intenzivno pratiti njegovu realizaciju.

Ćalasan je predstavio aktivnosti na Crvenoj stijeni, jednom od najvažnijih arheoloških lokaliteta.

„Ministarstvo kulture i medija prepoznaje značaj Crvene stijene i pružiće podršku Narodnom muzeju i ostalim institucijama koje su uključene u ovaj projekat“, kazala je Vlaović.

