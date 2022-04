Veljović oslobođen optužbi za napad na službeno lice

Podgorica, (MINA) – Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost i bivši direktor Uprave policije, Veselin Veljović, oslobođen je optužbi da je 5. septembra prošle godine na Cetinju počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Veljović je bio osumnjičen da je to krivično djelo počinio tokom protesta protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

On je, nakon presude, kazao da je današnje suđenje potvrđuje njegove ranije izjave, da proces protiv njega predstavlja pokušaj kompromitacije, kao i smišljenu konstrukciju i podvalu.

“To je danas odlukom suda razotkriveno, presudu ne želim detaljnije kometarisati. To ću uraditi kad bude pravosnažna”, rekao je Veljović, prenosi portal RTCG.

On je, kako se navodi, iskazao poštovanje na razumijevanju i uvažavanju svih činjenica sudiji Mariji Ćupić.

Veljovića je rekao da je razočaran odnosom tužiteljke u predmetu Sanje Radunović koja, kako je ocijenio, nije uvažavala istinu i činjenice, pa je “podlegla uticajima drugih centara koji su na predmet mogli uticati”.

“Pokazala je nestručnost i nesposobnost da realno procijeni činjenice, u odnosu na ono što je mogućnost”, dodao je Veljović.

