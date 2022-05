Uhapšen zbog posjedovanja marihuane

Podgorica, (MINA) – Policija u Nikšiću uhapsila je M. M. (26) zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Centra bezbjednosti Nikšić su, postupajući po planskim aktivnostima, zaplijenili 39 pakovanja marihuane, težine oko 50 grama, a koju je M.M. (26), kako se sumnja, prethodno sakrilo u napušteni objekat.

“Pripadnici policije su otkrili mjesto gdje je droga skladištena i tom prilikom zatekli M.M. na licu mjesta. Sumnja se da je M.M. drogu držao u cilju dalje distribucije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je državni tužilac naložio hapšenje M.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Nikišićka policija, kako se dodaje, u kontinuitetu preduzima aktivnosti u cilju suzbijanja takozvane ulične prodaje droga.

Tokom aprila i maja, kako su kazali iz policije, prekršajno je procesuirano 18 osoba zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotreba droga.

“Podnijete su četiri krivične prijave zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga”, navodi se u saopštenju.

