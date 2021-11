U oktobru najmanje vakcinisanih od početka masovne vakcinacije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je u oktobru prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 12.976 građana, što je na mjesečnom nivou najmanje od početka masovne vakcinacije 4. maja.

U poređenju sa septembrom, kada je prvom dozom vakcinisano 33.145 osoba, u oktobru je taj broj 2,55 puta manji.

Najviše vakcinisanih prvom dozom na mjesečnom nivou registrovano je u maju, kada su vakcinisane 92.863 osobe.

Prvu dozu vaccine protiv koronavirusa u junu su primile 17.254 osobe, u julu 26.600, a u avgustu 33.640 osoba.

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 75 osoba.

Ukupno je do sada utrošeno 512.765 vakcina.

Dnevni prosjek vakcinisanih prvom dozom u oktobru je bio 418, što je takođe najmanja vrijednost od početka masovne vakcinacije u Crnoj Gori.

U septembru je dnevni prosjek vakcinisanih prvom dozom iznosio 1.104.

Najveći dnevni prosjek vakcinisanih prvom dozom zabilježen je u maju.

U maju je dnevno u prosjeku bilo 3.317 vakcinisanih prvom dozom vaccine protiv COVID-a 19.

U Crnoj Gori je do sada nabavljeno preko 1,2 miliona vakcina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS