U Bijelom Polju uhapšena osoba kod koje je pronađen heroin

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija uhapsila je D.Đ. (43) iz Podgorice kod koga je pronašla heroin i koji se sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz policije su objasnili da su u mjestu Zaton zaustavila putničko motorno vozilo marke „Mercedes“ bjelopoljskih registarskih oznaka kojim je upravljao D.Đ. (43) iz Podgorice.

Navodi se da je izvršen pregled D.Đ i vozila na mjesta događaja, nakon čega je vozilo prevezeno na granični prelaz Dobrakovo, gdje detaljno pregledano.

“U vozilu je pronađeno pvc pakovanje sa sadržajem heroina, bruto mase 102,9 grama, plastična kutija sa 16 grama heroina, dva veća pvc pakovanja sa ukupno kilogram braon praškaste materije tzv. „smješe“, dvije tablete ksalola, jedna tableta buprenofrin i mobilni telefon”, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su pronađeni predmeti i vozilo oduzeti.

“O preduzetim aktivnostima je obaviješten je viši državni tužilac u Bijelom Polju po čijem nalogu je D.Đ., nakon testiranja na opojne droge u Opštoj bolnici, lišen slobode”, kaže se u saopštenju.

D.Đ. se, kako su naveli iz policije, sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

