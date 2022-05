Socijalna politika visoko na listi prioriteta Vlade

Podgorica,(MINA) – Vlada Crne Gore će posebnu pažnju posvetiti socijalnoj politici, koja se nalazi visoko na listi prioriteta, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović.

On je danas razgovarao sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Danijelom Gašparikovom, o socijalnoj zaštiti, informacionim sistemima socijalnog staranja, zaštiti osoba sa invaliditetom i rodno zasnovanom nasilju.

Navodi se da je zajednički ocijenjeno da je djelokrug rada tog resora od izuzetnog značaja za građane.

“Imajući u vidu činjenicu da obuhvata brigu o najranjivijim kategorijama stanovništva, kao i potrebu pravednije raspodjele materijalnih davanja i socijalnih usluga ugroženim kategorijama”, kaže se u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Dodaje se da je u tom pravcu neophodno jačati kadrovske i tehničke kapacitete, unaprijediti zakonodavni okvir za ovu oblast i kreirati nove servise u skladu sa potrebama građana.

”Namjera Vlade je da posebnu pažnju posveti socijalnoj politici, koja se nalazi visoko na listi prioriteta. Drago mi je zbog činjenice da UNDP želi da nastavi saradnju na svim važnim projektima i očekujem da je dodatno unaprijedimo na dobrobit korisnika usluga socijalne i dječje zaštite”, kazao je Adrović.

Gašparikova je, kako se navodi, istakla spremnost UNDP-a da nastavi sa podrškom Ministarstvu u sprovođenju politika socijalne zaštite.

„U skladu sa našim uvjerenjem da suštinski napredak nije moguć ukoliko u tom procesu nekog zapostavimo, i dalje ćemo biti posvećeni ranjivim kategorijama stanovništva, među kojima su osobe sa invaliditetom, mladi, starije osobe i žrtve rodno zasnovanog nasilja”, kazala je Gašparikova.

Prema njenim riječima, UNDP će i dalje biti spreman da podrži narednu fazu reforme socijalne zaštite.

“To uključuje i podršku Vladi kako bi obezbijedili dugoročnu održivost Socijalnog kartona i kapacitete institucija nadležnih za sprovođenje reformi, koristeći u tu svrhu i digitalizaciju“, rekla je Gašparikova.

Ona je zahvalila Adroviću na iskazanoj spremnosti za podršku nastavku započetih reformi, posebno kad je u pitanju reforma sistema procjene invaliditeta, uspostavljanje neophodnog zakonskog okvira i unapređenje zaštite i koordinisanih, lako dostupnih, finansijski održivih servisa za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

