Saradnja policije Crne Gore i BiH u obostranom interesu

Podgorica, (MINA) – U interesu Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) je da policijske službe dvije države intenzivno sarađuju u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti u regionu.

To je poručeno tokom razgovora crnogorskog ministra unutrašnjih poslova, Filipa Adžića i ambasadora BiH u Crnoj Gori Branimira Jukića.

Iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su kazali da je Adžić pokazao otvorenost da se saradnja i dalje proširuje, naglasivši da osim odlične bilateralne saradnje, Crna Gora sa BiH ostvaruje dobru saradnju u okviru regionalnih inicijativa.

“Adžić je dodao da je to posebno značajno i za evropsku perspektivu naših država, s obzirom na to da je region Zapadnog Balkana i saradnja koja se ostvaruje među državama u fokusu i Evropske komisije i zemalja članica”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Jukić je istakao dobru saradnju u dijelu upravljanja migracijama, naročito u svijetlu pojačanog priliva migranata koji tranzitira preko teritorija dvije države.

Iz MUP-a su naveli da su sagovornici su izrazili volju za iznalaženjem rješenja kada je u pitanju povećan broj putnika na zajedničkim prelazima tokom turističke sezone.

“Apostrofirani su uspješni rezultati dvije države u borbi protiv zajedničkih bezbjednosnih izazova, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala. Sagovornici su podvukli da je u interesu obje države da policijske službe intenzivno sarađuju u cilju očuvanja bezbjednosti i stabilnosti u regionu”, rekli su iz MUP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS