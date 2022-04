SAD uvele sankcije Svetozaru Maroviću

Vašington , (MINA) – Biro za kontrolu inostrane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uveo je sankcije protiv nekadašnjeg predsjednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića.

Pored Marovića, sankcije su uvedene protiv još šest sadašnjih ili bivših zvaničnika i jednog entiteta iz četiri države Zapadnog Balkana, koji su povezani sa, kako se navodi, destabilizacijom regiona i korupcijom.

Kako je saopšteno iz OFAC-a, radnje tih pojedinaca su podrijevale vladavinu prava, demokratske instucije i javne procese u obije zemlje, ali su i srozale vjeru javnosti u njihove vlade.

Pored Marovića, na spisku su Nikola Gruevski, Aqifa Rakipi, Sasho Mijalkov, Ylli Ndroqi, Asim Sarajlic i Gordana Tadić.

“Današnja akcija iznova potvrđuje posvećenost Ministarstva finansija unaprjeđenju odgovornosti aktera u regionu Zapadnog Balkana koji su uključeni u destabilizujuće i koruptivno ponašanje”, rekli su iz OFAC-a.

Oni su poručili da takvo koruptivno ponašanje podriva vladavinu prava i ekonomski rast, a građanima tih zemalja uskraćuje ekonomske mogućnosti i stabilnost.

“Kao rezultat današnje akcije, sva imovina, i prihodi od imovine, određenih pojedinaca ili entiteta, koja se nalazi u SAD-u ili je u posjedu ili pod kontrolom američkih osoba mora biti blokirana i prijavljena OFAC-u”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, OFAC-ovi propisi generalno zabranjuju sve transakcije američkih osoba ili osoba unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili prihode od imovine označenih ili na drugi način blokiranih osoba.

Iz OFAC-a su poručili da konačni cilj sankcija nije kažnjavanje, već pozitivna promjena u ponašanju.

Podsekretar Ministrastva finansija za terorizam i finansijske obavještajne službe Brajan E. Nelson naveo je da ljudi, koji su danas označeni, predstavljaju ozbiljnu prijetnju regionalnoj stabilnosti, institucionalnom povjerenju i težnjama onih koji traže demokratsku i razumnu upravu na Zapadnom Balkanu.

“Borba protiv korupcije u cijelom svijetu glavni je prioritet Bajden-Harisove administracije, a Ministarstvo finansija neće oklijevati da upotrijebi sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo korumpirane i destabilizujuće aktere pozvali na odgovornost”, rekao je Nelson.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS