Rojters: Otkazana poseta Sergeja Lavrova Beogradu

Beograd, (MINA) – Posjeta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Srbiji otkazana je nakon što su okolne zemlje zatvorile svoj vazdušni prostor za njegov avion, rekao je novinskoj agenciji Interfaks izvor u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, prenosi Rojters.

Izvor je potvrdio pisanje srpskih medija u kome se navodi da su Bugarska, Sjeverna Makedonija i Crna Gora zatvorile svoj vazdušni prostor za avion koji je trebalo da preveze ruskog diplomatu u Beograd.

“Naša diplomatija tek treba da savlada teleportaciju“, rekao je izvor, javlja Rojters, prenosi TVN1.

Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija zabranile su prelet aviona ruske vlade kroz svoj vazdušni prostor, uoči najavljene posjete Lavrova Srbiji.

