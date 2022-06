Rogozin zaprijetio Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Direktor ruske državne svemirske agencije Roskosmos Dmitrij Rogozin zaprijetio je Crnoj Gori interkontinentalnim balističkim projektilima navodeći da je Crna Gora izdala zajedničku istoriju, prenose Vijesti.

Rogozin se oglasio na Tviteru /Twitteru/ nakon što je Crna Gora zabranila prelet avionu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova koji je planirao da posjeti Srbiju.

„Znate za šta je dobar „Sarmat”? Od kukavičkih Bugara, osvetoljubivih Rumuna i Crnogoraca koji su izdali našu zajedničku istoriju neće tražiti saglasnost za letjenje”, napisao je Rogozin.

