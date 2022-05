Razmotriti mogućnost zaposlenja pripadnika RE zajednice u kabinetu premijera

Podgorica, (MINA) – Probleme Roma i Egipćana najbolje poznaju oni koji su se susretali sa njima, naveli su iz Romskog savjeta u otvorenom pismu predsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću i poručili da bi trebalo razmotriti mogućnost zaposlenja pripadnika te zajednice u kabinetu premijera.

Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj čestitao je Abazoviću, u ime Savjeta, stupanje na dužnost premijera.

„Probleme romske i egipćanske (RE) zajednice najbolje poznaju oni koji su se susretali sa njima, to jeste diskriminacijom i predrasudama, jer ko će bolje riještiti problem jednog Roma, Egipćanina ako ne sam Rom ili Egipćanin“, navodi se u pismu u koje je agenciji MINA imala uvid.

Šaljaj je kazao da vjeruje da Abazović ima volju, sposobnost i spremnost da pomogne pripadnicima RE zajednice.

„Jedna od naših preporuka je da bi bilo dobro da se analizira mogućnost zaposlenja pripadnika/pripadnica iz RE zajednice, čak možda i u kabinetu premijera, koji bi radili na unapređenju položaja Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki u Crnoj Gori“, navodi se u pismu.

Šaljaj je rekao da se nadaju da će predstavnik romske zajednice biti predložen od Romskog nacionalnog savjeta, kao krovne institucije.

On je kazao da bi to shvatili kao znak spremnosti i dobre volje Abazovića da se konačno istinski krene u rješavanju problema Roma i Egipćana koji su vjekovima nastanjeni u Crnoj Gori.

„Isto tako želim da Vas upoznam sa određenim činjenicama, a to je da su upravo, i nadam se da ste saglasni sa tim, nacionalni savjeti krovne institucije manjinskih zajednica koje mi predstavljamo, u ovom slučaju zajednica Roma i Romkinja. Bez imalo skromnosti, mogu reći i najveće predstavničko tijelo koje je upravo romska zajednica izabrala“, piše u pismu.

Šaljaj je u pismu naveo da mu je drago što je Abazović u ekspozeu istakao da će sve manjinske zajednice biti zastupljene u institucijama sistema u radu Vlade, sa ciljem da se i u praksi primjenjuje model građanskog ustrojstva Crne Gore, koji će se bazirati na dva ključna segmenta – vladavini prava i privrednom razvoju društva.

„Iskreno se nadamo da i nas pripadnike romske i egipćanske zajednice imate u planu, jer i mi smo dio manjinskih naroda u Crnoj Gori“, navodi se u pismu.

Ističe se da značajan broj Roma i Egipćana vjekovima egzistira u Crnoj Gori.

„Samim tim da Romska zajednica nije uključena u politički život, to jeste još nemamo odgovor na jednu od naših inicijativa za smanjenje cenzusa za političku participaciju Roma u Crnoj Gori ili zagarantovani mandat“, naveo je Šaljaj.

On je istakao da je rješavanje svakodnevnih problema sa kojima se suočava RE zajednica i inkluzija Roma i Egipćana u institucije sistema ne samo demokratsko, nego i civilizacijsko pitanje.

Šaljaj je ocijenio da je dosadašnji pristup rješavanju njihovih problema uglavnom bio deklarativnog karaktera.

„Podsjetiću Vas u samo dva primjera da smo često bili institucionalno diskriminisani, i to je osnovni razlog što smo vjekovima marginalizovani, diskriminisani i izopšteni iz crnogorskog društva“, navodi se u pismu Abazoviću.

Šaljaj je kazao da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da je za jedan poslanički mandat romskoj zajednice neophodno 0,7 odsto glasova.

„Istovremeno i bošnjačkoj zajednici je određen isti cenzus, pri tome bošnjačka zajednica je osam puta brojnija od romske zajednice“, rekao je Šaljaj.

On smatra da je na djelu selektivna pravda, kao najgori oblik nepravde.

„Ako pri tome dodamo da je u tom zakonu urađen određen ustupak (uz dužno poštovanje prema hrvatskoj zajednici), onda imamo primjer dvostrukih aršina, koji nije svojstven i primjeren demokratskim državama, koje žele da jednog dana budu članice Evropske unije“, piše u pismu.

Kako se navodi, drugi primjer je zastupljenost pripadnika RE zajednice u relevantnim institucijama.

Šaljaj je kazao da su primjer dobre prakse organi lokalne samouprave, gdje postoji zastupljenost RE zajednice, ali to su većinom ljudi koji nijesu zaposleni na neodređeno vrijeme.

„Zbog svega navedenog, budite slobodni da se konsultujemo, u cilju planiranja i realizovanja aktivnosti u cilju poboljšanja položaja manjinske zajednice, koja je u najvećoj mjeri diskriminisana“, navodi se u pismu.

