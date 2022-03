Prvi napadi na Luck i Dnjepar

Kijev, (MINA) – Ukrajinske TV i medijske kuće izvještavaju o eksplozijama u Lucku na sjeverozapadu države, kao i u Dnjepru – gradu koji se nalazi na rijeci Dnjepar i glavnom uporištu u centralno-istočnoj Ukrajini.

Nijedan od ovih gradova ranije nije bio izložen direktnom granatiranju.

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije (SES) saopštila je da je jedna osoba poginula u novokodatskom okrugu u Dnjepru.

“Oko šest sati i deset minuta ujutru… bila su tri vazdušna udara na grad, pogodila su obdanište i stambenu zgradu“, saopštio je SES, prenosi Slobodna Evropa.

Pogođena je i dvospratna fabrika obuće, koja se zapalila.

Osim Dnjepra, pod vazdušnim bombardovanjem se našao i grad Luck, koji se nalazi u sjeverozapadnom regionu Ukrajine

Udar u Lucku bio je usmjeren na aerodrom prema riječima lokalnog stanovništva u toj oblasti, prenosi BBC Ukrajina.

Postoje i izvještaji da je ruski udar pogodio fabriku – jedino mjesto gde se mogu popraviti određeni motori borbenih aviona.

