Preminulo 15 osoba, 212 novih slučajeva infekcije

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, od posljedica koronavirusa preminulo 15 osoba, a registrovano je 212 novih slučajeva infekcije.

Od početka novembra, zaključno sa nedjeljom, u Crnoj Gori su od posljedica COVID-19 infekcije ukupno preminule 193 osobe.

U novembru prošle godine od posljedica koronavirusa preminulo je ukupno 198 osoba.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusa tokom nedjelje završile analizu i dostavile rezultate za 1.336 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 94, Herceg Novog 22, Nikšića 20, Pljevalja 15,Tvita 11, Bara devet, Bijelog Polja i Budve po osam.

U Beranama je registrovano pet slučajeva koronavirusa, na Cetinju, u Danilovgradu, Kotoru i Tuzima po tri, Andrijevici i Šavniku po dva, Petnjici, Plužinama, Ulcinju i na Žabljaku po jedan slučaj.

Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za nedjelju je iznosio 15,87 odsto.

“Tokom nedjelje IJZ-u je prijavljeno 15 smrtnih ishoda povezanih sa kovid infekcijom, kod šest pacijenata iz Podgorice, po dva iz Berana, Bijelog Polja i Nikšića i po jednog iz Budve, Kotora i Kolašina. Među preminulima najmlađi je imao 35, a najstariji 86 godina”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su istakli da su svi danas prijavljeni preminuli bili nevakcinisani ili nepropisno vakcinisani.

Navodi se da je od 15 osoba koje su preminule od posljedica infekcije koronavirusom, deset bilo potpuno nevakcinisano, dok je kod ostalih pet osoba prošlo više od 5 mjeseci od primanja druge doze.

Iz Instituta su apelovali na sve koji nijesu primili treću dozu pet mjeseci nakon druge, što je u skladu sa preporukama NITAG-a, da to učine što prije.

“Građani koji se do danas nijesu vakcinisali ne treba da čekaju ni sjutrašnji dan da bi to učinili. Ministarstvo zdravlja je obezbijedilo dovoljno vakcina za sve. Građani mogu da biraju kojom će vakcinom da se imunizuju”, navodi se u saopštenju.

Oni su naveli da su svi preminuli od posljedica koronavirusa od 1. maja, a koji su bili mlađi od 40 godina, bili nevakcinisani.

Ukupan broj preminulih povezanih sa kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2,3 hiljade.

Navodi se da je do 15 sati prijavljen oporavak kod 335 pacijenata.

Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 2.613.

Od početka epidemijskih dešavanja ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 157 085.

U Podgorici je aktivno 1.020 slučajeva koronavirusa, Nikšiću 272, Herceg Novom 203, Tivtu 178, Bijelom Polju 144, Budvi 125, Baru 122, Danilovgradu i Kotoru po 85, Pljevljima 83, Berana 78, na Cetinju 74, u Mojkovcu 31.

U Ulcinju su aktivna 22 slučaja koronavirusa, Plužinama 19, Kolašinu 18, Andrijevici 16, na Žabljaku 13, u Šavniku i Tuzima po osam, Plavu četiri, Petnjici tri, Gusinju dva.

U Rožajama nema aktivnih slučajeva koronavirusa.

