Politički i društveni subjekti da sarađuju u pregovorima sa EU

Podgorica, (MINA) – Politički i društveni subjekti u Crnoj Gori treba otvoreno da sarađuju u svim segmentima kompleksnog procesa pregovora s Evropskom unijom (EU), ali i da održavaju dijalog sa predstavnicima Unije i država članica.

To je poručeno u Briselu, na petnaestom sastanku Zajedničkog konsultativnog odbora između EU i Crne Gore (ZKO), kojem su koopredsjedavali Pavle D. Radovanović i Violeta Jelić.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore su naveli da je Radovanović ocijenio kako snažna podrška EU predstavlja preduslov za stabilizaciju prilika u Crnoj Gori i zemljama regiona.

Kako je istakao, civilni sektor u Crnoj Gori je segment društva koji pažljivo prati kvalitet i dinamiku sprovedenih reformi sa evropske agende.

“Neophodna je veća sinergija kako bi se ubrzali procesi u mjeri u kojoj građani to očekuju”, ocijenio je Radovanović.

Predsjednik Sektora za vanjske odnose Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, Dimitris Dimitriadis, pozvao je članove na proaktivniju ulogu ZKO.

On je poručio da se novi geopolitički momenat, u kojem je Crna Gora zauzela pravu stranu, mora iskoristiti za bliži, bolji i brži rad svih sudionika u cilju ispunjenja kriterijuma za članstvo u najkraćem roku.

Kako je saopšteno, na sastanku je razgovarano o aktuelnom stanju u pristupnim pregovorima, primjeni revidirane metodologije, s fokusom na ekonomske kriterijume, javne nabavke, statistiku, finansijsku kontrolu i odgovor na pandemiju koronavirusa, a razmatrano je i stanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Glavna pregovaračica Zorka Kordić je istakla da je period od prethodnog sastanka obilježila institucionalna konsolidacija i jačanje pregovaračke strukture, kao rezultat primjene revidirane metodologije.

Kako je kazala, intenziviran je rad radnih grupa koje su, između ostalog, pripremile mape puta za ispunjavanje završnih mjerila u poglavljima, kao posljednju fazu u pristupnim pregovorima.

“Crna Gora kontinuirano ulaže napore u ispunjavanje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24. U proteklom periodu nastavljeno je sa reformama i rezultatima na polju pravosuđa, borbe protiv korupcije, unapređenja slobode medija i slobode izražavanja”, navela je Kordić.

Ona je ocijenila da je Crna Gora postigla zapažene rezultate u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, koje je pohvalila Evropska komisija (EK).

„U cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za postizanje rezultata u pregovaračkom procesu, napravili smo još jedan značajan korak, koji se ogleda u finansiranju članova radnih grupa koji dolaze iz državnog sektora i civilnog društva“, kazala je Kordić.

Ona je ukazala na značaj ekonomskih reformi koje su, kako je navela, omogućile oporavak i rast crnogorske privrede tokom prošle godine, i dovele do jače poreske discipline i rekordnih budžetskih prihoda.

Kako je saopšteno, Kordić je posebno ukazala na značaj vladinih programa “Evropa sad” i “Crna Gora odmah” koji su, prema njenim riječima, doveli do smanjenja sive ekonomije i rasta zaposlenosti, kao i poboljšanja kvaliteta života građana.

„Novi Program ekonomskih reformi (ERP) 2022-2024 koji smo donijeli nakon konsultacija s EK, potvrđuje strateški cilj Crne Gore za naredni period, a to je dizajniranje i implementacija digitalno zasnovanog, zelenijeg, snažnijeg i otpornijeg ekonomskog oporavka i rasta, diverzifikacijom privrede“, kazala je Kordić.

Ona je navela da je Crna Gora, kada je riječ o poglavlju pet – Javne nabavke, u potpunosti uspješno sprovela reformu u skladu sa evropskim normama i praksom, dodajući da se, u okviru poglavlja 18 – Statistika, ulažu kontinuirani napori za povećanje dostupnosti podataka, kroz modernizaciju svih faza proizvodnje zvanične statistike.

Kordić je istakla da je u poglavlju 32 – Finansijska kontrola, Crna Gora značajno unaprijedila strateški okvir, usvajanjem Strategije razvoja unutrašnje finansijske kontrole, kao i da su praksa, pravila i standardi interne revizije regulisani u skladu sa međunarodnim standardima.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na kraju sastanka je usvojena zajednička deklaracija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS