Pitanje bezbjednosti i slobode medija i novinara da ostane u fokusu Vlade

Podgorica, (MINA) – Pitanje bezbjednosti i slobode medija i novinara mora ostati u fokusu pažnje Vlade, a svaki napad na novinare i imovinu medija mora biti strogo sankcionisan, poručeno je na sastanku ministarke kulture i medija Maše Vlaović i šefice delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oane Kristine Pope.

Vlaović je kazala da očekuje da će tome doprinijeti izmjene Krivičnog zakonika koje predviđaju strože kazne, navodeći da će država nastojati da kroz jaku međusektorsku saradnju pruži brz odgovor u rasvjetljavanju neriješenih slučajeva.

“Prioritet Ministarstva biće izmjene seta medijskih zakona – Zakona o medijima, Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio-televizija Crne Gore, Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, kako bi se što bolje uredila ova oblast i ispunile obaveze iz Poglavlja 10 – Informaciono društvo i mediji”, istakla je Vlaović.

Popa je, kako se navodi, ocijenila da vlasti moraju stvoriti ambijent za sprečavanje napada na novinare, novinarke i medije i osigurati ambijent za medijske slobode.

“I dalje smo zabrinuti zbog neriješenog ubistva Duška Jovanovića i napada na Oliveru Lakić. U prošlogodišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru konstatuje se zabrinutost zbog ograničenog napretka u slobodi medija, borbi protiv dezinformacija, govora mržnje, uznemiravanja na internetu”, navela je Popa.

Ona je poručila da će EU nastaviti da podržava projekte medijskog sektora.

Popa je rekla da je kultura bitna, jer se kroz tu oblast približavaju vrijednosti EU crnogorskim građanima, ukazujući na brojne manifestacije iz oblasti kulture koje finansira EU.

”Zato je EU podržala više projekata iz oblasti kulture, kroz program “Kreativna Evropa” i IPA projekte. Radi se o brzim načinima finansiranja, koji mogu doprinijeti ugroženoj industriji pogođenoj negativnim posledicama pandemije koronavirusa”, rekla je Popa.

Ona je kazala da je zadovoljna što je resoru kulture, u novoizabranoj Vladi, dato značajnije mjesto.

Vlaović je kazala da se stepen razvijenosti jedne države mjeri stepenom razvijenosti kulture, poručujući da će Ministarstvo, na čijem je čelu, biti posvećeno izradi nacionalnog programa razvoja kulture 2022-2026, intenziviranju razvoja i dopuni zakonske regulative iz oblasti kulture i unapređenju sistema zaštite kulturne baštine.

Prema njenim riječima, Ministarstvo će u punom kapacitetu koristiti mogućnosti koje pružaju program “Kreativna Evropa” i IPA projekti.

“Kulturni stvaraoci su bili pogođeni pandemijom koronavirusa, zato moramo kroz različite programe, prostore kao što su zatvorene fabrike i institucije staviti u službu kulture kroz kulturne hub-ove, koji mogu postati sigurna stvaralačka baza crnogorskim umjetnicima“, kazala je Vlaović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS