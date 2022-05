Odlukom Vaseljenske patrijaršije derogiran akt kralja Aleksandra

Podgorica, (MINA) – Odlukom Vaseljenske patrijaršije da prizna crkvenu hijerarhiju u Sjevernoj Makedoniji, odnosno Makedonsku pravoslavnu crkvu za kanonsku Orhidsku arhiepiskopiju, derogiran je akt kralja Aleksandra kojim je priznata aneksija Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), Srpskoj crkvi, ocijenio je Mitropolit CPC Mihailo.

Mihailo je rekao da je Sveti Sinod Vaseljenske patrijaršije, na čelu sa patrijarhom Vartolomejom, priznao crkvenu hijerarhiju na čelu sa arhiepiskopom Stefanom kao kanonsku i važeću u svepravoslavnom svijetu i sa njom uspostavlja kanonsku i liturgijsku zajednicu, pod imenom Ohridska arhiepiskopija “imajući u vidu da je područje njene nadležnosti u granicama države Sjeverne Makedonije“.

Mihailo je kazao da je taj akt od vaseljenskoga značaja jer se njime derogira tomos iz 1922. godine.

“Dakle, derogiran je akt kralja Aleksandra kojim je priznata aneksija Crnogorske Srpskoj crkvi, ali i eparhija Vaseljenske crkve: Skopske, Veleško-debarske, Pelagonijske, Prespansko-ohridske, i djelova Vodenske i Polijanske – sve u današnjoj Sjevernoj Makedoniji”, naveo je Mihailo.

Prema njegovim riječima, njime je Crnogorska crkva formalno oslobođena svih veza i odnosa sa Beogradskom patrijaršijom.

“Očekujemo da sve Pravoslavne crkve ponovo uspostave liturgijsko jedinstvo s našom Crkvom i tako potvrde veze od iskona među našim sestrinskim crkvama”, kazao je Mihailo.

On je istakao da je i mitropolit Carigradske patrijaršije, Danilo, nedavno izjavio da se i Crnogorskoj crkvi treba priznati autokefalni status.

Mihailo je rekao da je patrijarh Vartolomej naveo da treba ponovo proučiti istoriju Balkana, nagovještavajući nove odnose mira i ljubavi između svih sestrinskih pravoslavnih crkava.

“Upravo, strah od derogiranja tomosa iz 1922. godine podstakao je bivše vlasti i Beogradsku patrijaršiju, osnažene skupinom izvjesnih Crnogoraca nagrađenih sinekurama i čašćenih najvišim državnim častima, da povedu višegodišnji rat protiv Crnogorske crkve i mene lično”, kazao je Mihailo.

On je dodao da su u Beogradskoj patrijaršiji namjeravali da CPC integrišu u Srpsku i preimenuju u Pravoslavnu, i tako je uklone u korist Srpska pravoslavne crkve.

“Bog je veliki i stao im je na kraj, a Crnogorskoj crkvi je najavio da joj je u izgledu preuzimanje svih duhovnih kompetencija, na cijeloj Crnogorskoj teritoriji sa svim konsekvencama koje iz toga proishode”, zaključio je Mihailo.

