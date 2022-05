Od ponedjeljka bez maski na crnogorskim aerodromima

Podgorica, (MINA) – Na Aerodromima Crne Gore od ponedjeljka više neće biti obavezno nošenje zaštitne maske, saopšteno je iz te kompanije.

Oni su na svojoj Fejsbuk /Facebook/ stranici naveli da se time se pridružuju preporuci Evropske agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja i Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti.

“Koji su ranije danas naveli da nošenje maski od ponedjeljka više neće biti obavezno na aerodromima i na letovima u Evropi”, dodaje se u objavi.

