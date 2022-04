Obrazovni sistem pokazao veliku fleksibilnost i efikasnost

Podgorica, (MINA) – Crnogorski obrazovni sistem, nakon dojava o postavljenim eksplozivnim napravama u nekim školama, je u organizacionom dijelu pokazao veliku fleksibilnost i efikasnost, a pedagoški rukovodioci visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i brige za bezbjednost djece.

To su poručili iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, dodajući da su, u tom Vladinom resoru preduzeli sve potrebne korake kako bi se nelagodnost djece i zabrinutost roditelja svele na minimum.

Oni su naveli da su, odmah po saznanju da su se pojavile poruke prijeteće sadržine, kontaktirali policiju, kao i direktore vaspitno-obrazovnih ustanova, upućujući ih na saradnju sa službenicima Uprave policije i praćenje njihovih sugestija.

“Nakon današnjih dešavanja, s ponosom možemo istaći da je obrazovni sistem u organizacionom dijelu, pokazao veliku fleksibilnost i efikasnost, a pedagoški rukovodioci visok stepen odgovornosti, profesionalnosti i brige za bezbjednost sve naše djece”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da su direktori škola i nastavnici, vodeći računa da se među djecom ne stvaraju panika i strah, tamo gdje su službenici policije procijenili da je potrebno, prekinuli redovnu nastavu i uputili djecu kućama.

Kako se navodi u saopštenju, u ostalim ustanovama, prateći instrukcije policije, nastava nije prekidana, već su preduzete sve preporučene mjere koje se odnose na bezbjednost djece.

Iz Ministarstva su uputili zahvalnost i roditeljima učenika zbog načina na koji su prihvatili iznenadnu situaciju.

Oni su naveli da su svjesni kako su roditelji bili više nego zabrinuti i uznemireni, ali i da su pokazali da vjeruju ljudima koji uče i vaspitavaju njihovu djecu.

“Svojim ponašanjem doprinijeli su da se panika među učenicima svede na minimum, da se ne naruše školski poredak i pedagoški podsticajna atmosfera”, kazali su iz Ministarstva.

