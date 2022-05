Neophodna zajednička briga o bezbjednosti regiona i Evrope

Podgorica, (MINA) – Više se ne može govoriti o bezbjednosti pojedinih država, već je neophodna briga o zajedničkoj bezbjednosti u Jugostočnoj Evropi, na tlu cijelog kontinenta, ali i svijeta, ocijenjeno je na sastanku šefova policija Jugoistočne Evrope u Zagrebu.

Direktor Uprave policije Zoran Brđanin boravi u Zagrebu povodom tog sastanka, koji je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske na marginama francuskog predsjedavanja Savjetom Evrope.

Kako je saopšteno iz crnogorske Uprave policije, tom događaju prisustvuju šefovi policija 11 država, direktorica Europola Ketrin De Bole i rukovodilac Zajedničke koordinacijske platforme (JCP) Berndt Korner.

Iz policije su naveli da je fokus razgovora bio na bezbjednosnim izazovima u regionu Jugoistočne Evrope.

„Sastanak šefova policija Jugoistočne Evrope je bio značajna prilika za diskusiju o savremenim izazovima koje nameću fenomeni ilegalnih migracija, krijumčarenja migranata i narkotika“, kaže se u saopštenju.

Kako su dodali, sastanak je bio prilika i razmatranje modaliteta daljeg unapređenja saradnje, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i njegovih implikacija na zemlje Evropske unije i regiona.

„Na sastanku je zajednički konstatovano da se više ne može govoriti o bezbjednosti pojedinih zemalja već da je neophodna briga o zajedničkoj bezbjednosti kako u Jugostočnoj Evropi, tako i na tlu cijele Evrope ali i svijeta“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su sagovornici pozdravili podršku Europola i JCP-a toj inicijativi i podsjetili na značaj saradnje sa Europolom i njegovo posredovanje u očuvanju sigurnosti Evrope.

„Istaknuta je podrška na putu evropskih integracija uz doprinos efikasnijoj regionalnoj i operativnoj policijskoj saradnji i upotrebi EU mehanizama, posebno u segmentu borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i ilegalnih migracija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Brđanin sastao sa direktorom Nacionalne policije Francuske Frederikom Voom i zamjenikom direktora policije Grčke Georgiosom Gianninasom.

Dodaje se da je sastancima prisustvovao i pomoćnik direktora Uprave policije Dejan Knežević.

„Ovi susreti su bili značajna prilika za razgovor o dosadašnjoj saradnji na svim nivoima, ali i o modalitetima njenog unapređenja u oblastima od obostranog interesa”, dodaje se u saopštenju.

