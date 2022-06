Miloš Medenica ostaje u pritvoru

Podgorica, (MINA) – Vanraspravno vijeće podgoričkog Višeg suda odbilo je žalbu odbrane Miloša Medenice na odluku da mu se odredi pritvor do 30 dana.

To je za Pobjedu potvrdila savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda, Marija Raković.

Sutkinja za istragu Višeg suda, Suzana Mugoša je prošle sedmice odredila pritvor Medenici, koji se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu.

Član te kriminalne grupe navodno je bila i njegova majka, bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Njemu je pritvor određen zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na saučesnike.

Po podacima Europola, on se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom drogom.

Njegova majka Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila zbog sumnje da je, kao član kriminalne organizacije, izvršila protivzakoniti uticaj i nalazi se u pritvoru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS