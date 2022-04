Medenica stgla u Specijalno državno tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica stigla je oko 20 sati u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), gdje će je saslušati specijalna tužiteljka Nataša Bošković.

Pravni zastupnik Medenice je advokat Zdravko Begović, koji je ranije stigao u Tužilaštvo, prenosi Pobjeda.

Medenica je trebalo da bude saslušana u SDT-u oko 17 sati i 30 minuta.

Prema pouzdanim saznanjima Televizije Vijesti, privedena je zbog osnovane sumnje da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj.

Medenica je bila na čelu Vrhovnog suda 17 godina, do ostavke koju je podnijela krajem 2020. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS