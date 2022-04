Krivokapić: Službe bezbjednosti će reagovati preventivno, cilj dojava stvaranje panike

Podgorica, (MINA) – Službe bezbjednosti će reagovati preventivno i spriječiti eventualne akcije koje imaju za cilj ugrožavanje sigurnosti crnogorskih građana, poručio je premijer Zdravko Krivokapić.

Krivokapić je, u intervjuu Televiziji Crne Gore, rekao da je upoznat sa detaljima prijetećih poruka koje su upućene Vladi i drugim institucijama, dodajući da je riječ o smišljenim akcijama u cilju stvaranja panike.

On je poručio da postoji određeni bezbjednosni rizik, ali i da građani ne treba da paniče i da institucije rade na otklajanju eventualnih prijetnji.

“Razgovarao sam sa direktorom Agencije za nacionalnu bezbijednost (ANB). Određenih saznanja imamo, a javnost će biti blagovremeno upoznata”, kazao je Krivokapić.

On je, govoreći o sankcijama Rusiji, naveo da je konsultovao pravnike i da je bio mišljenja da je odluka o Kordinacionom tijelu za restriktivne mjere najbolji odgovor povodom dešavanja u Ukrajini.

Prema riječima Krivokapića, bilo je “neprijatnih dešavanja” na jednoj od sjednica Vlade na kojoj se raspravljalo o sankcijama.

On je kazao da se ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović ponašao “neprijstojno prema njemu kao premijeru”.

“Upozorio sam ga na toj sjednici da izađe, a ako neće, ja ću. Pošto nije htio, ja sam napustio sjednicu”, rekao je Krivokapić, prenosi portal RTCG.

On je kazao da ne izbjegava uvođenje sankcija Rusiji, dodajući da se teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine mora sačuvati.

