Krivokapić: Dijelim tugu sa porodicama poginulih rudara

Podgorica, (MINA) – Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio je da najiskrenije dijeli tugu sa porodicama rudara, koji su u petak poginuli u rudniku kod Sokobanje u Srbiji.

“Najiskrenije dijelim tugu sa porodicama nastradalih rudara i sa svim građanima Srbije”, poručio je Krivokapić na Tviteru /Twitter/.

On je naveo da ne sumnja da će porodice preminulih rudara i njihove povrijeđene kolege, u Vladi Srbije i njenim humanim građanima, naći utjehu, snagu i sigurnost.

