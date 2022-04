Krivokapić čestitao Ramazan

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić čestitao je Ramazan građanima islamske vjeroispovijesti i poželio da ramazanski Bajram dočekaju u molitvi, zdravlju i dobročinstvu.

Krivokapić je na Tviteru /Twitter/ naveo da svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti, želi puno snage, zdravlja, izdržljivosti i mira u toku nastupajućeg mjeseca Ramazana.

„Želim da vaš lični podvig obogati naše društvo plodovima zajedništva, dobročinstva, razumijevanja i opraštanja, a od Crne Gore načini još ljepše i prijatnije mjesto za sve njene žitelje“, poručio je Krivokapić.

