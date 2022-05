Konjević: Uskoro moguća još jedna donacija Ukrajini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora čvrsto stoji uz Ukrajinu, poručio je crnogorski ministar odbrane i potpredsjednik Vlade Raško Konjević, naglašavajući da se uskoro može očekivati naredna donacija vojsci i narodu Ukrajine.

Iz crnogorskog Ministarstva odbrane su kazali da je, na inicijativu Sekretara odbrane Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Lojda Ostina, održan drugi sastanak Kontakt grupe za podršku Ukrajini, kojem su prisustvovali ministri odbrane i načelnici generalštabova iz 44 zemlje.

“Konjević je istakao je da Vlada Crne Gore snažno osuđuje agresiju Rusije na jednu suverenu zemlju i ponovio da čvrsto stojimo uz narod Ukrajine”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, učesnici sastanka su upoznati da je Crna Gora do sada već uputila humanitarnu, finansijsku i vojnu pomoć, a Konjević je istakao da se sa ukrajinskom stranom i međunarodnim partnerima usaglašavaju naredne donacije.

“Konjević je naglasio da se uskoro može očekivati naredna donacija vojsci i narodu Ukrajine”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da je na sastanku zaključeno kako je potrebno bolje koordinisati upućivanje pomoći Ukrajini, koja ne brani samo svoju teritoriju od agresije Rusije, već i temeljne vrijednosti na kojima počiva demokratska Evropa.

