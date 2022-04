Konjević: SDP-u ponuđeno mjesto potpredsjednika vlade i dva ministarstva

Podgorica, (MINA) – Mandatar Dritan Abazović ponudio je Socijaldemokratskoj partiji (SDP) mjesta potpredsjednika Vlade za politički sistem i ministarstva odbrane i vanjskih poslova, kazao je predsjednik SDP-a Raško Konjević.

On je, u intervjuu Radio Televiziji Nikšić, kazao da bi potpredsjednik Vlade za politički sisitem ujedno obavljao i funkciju ministra odbrane.

Kako je Konjević naveo, u SDP-u su rekli Abazoviću da to jesu značajna ministarstva, koja odražavaju jedan dio rezulatata politike SDP-a u prethodne dvije decenije.

“Sve što smo radili na ova dva polja pokazalo se ispravno”, ocijenio je Konjević.

Ukoliko dođe do formiranja nove vlade, SDP će, prema riječima Konjevića, sa zadovoljstvom nastaviti tim putem.

“Iako su to snažne pozicije, istovremeno smo rekli da bez jasnog sporazuma o osnovnim programskim principima, prioritetima i ciljevima vlade, pozicije nam ne znače ništa. Želimo da znamo jasne osnove na kojima će vlada počivati”, poručio je Konjević.

Kako prenosi portal RTNK, Konjević je dodao da proces pregovaranja zahtjeva određene ustupke.

“Mi smo tekst sporazuma usaglasili sa mandatarom, ostalo je da on to usaglasi sa predstavnicima Socijalističke narodne partije”, rekao je Konjević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS