Komnenić: Neophodno zakonski regulisati djela napada na novinare

Podgorica, (MINA) – Različita postupanja nadležnih organa u slučajevima napada na novinare pokazatelj su da je neophodno zakonski regulisati djela te vrste, kako bi tužilaštva postupala jednako u svim slučajevima, ocijenila je novinarka Ivana Komnenić.

U prethodne dvije godine zabilježena su 44 napada na novinare, od kojih se 18 odnosi na napade na novinarke i novinarske ekipe čiji su dio bile i novinarke.

Komnenić, koja je bila jedna od sedam novinarki na koje je napad zabilježen tokom 2020. godine, u intervjuu za nevladinu organizaciju Interakcija, kazala je da su motivi napada u njenom slučaju bili upravo poslovne prirode, odnosno zbog novinarskog posla.

Kako je kazala, istraga je pokazala da je isključena svaka mogućnost da je počinilac imao lični motiv, o čemu se posebno mora voditi računa kada je riječ o djelima počinjenim nad novinarkama.

“Oba verbalna napada bila su tokom mog angažmana u dnevnim novinama Pobjeda. Prethodno sam bila zaposlena u Vijestima, a potom u Dnevnim novinama i tokom rada u ovim medijima nijesam imala bilo kakav vid napada”, kazala je Komnenić, prenosi Safe journalists.

Ona je navela da je u oba slučaja verbalni napad uslijedio samo zbog činjenice da je novinarka Pobjede i znači, prema njenim riječima, nije bilo konkretnog povoda i razloga u kontekstu objavljenog teksta ili pisanja o nekome ili nečemu.

Komnenić je istakla da je u njenom slučaju policija bila ta koja je odradila svoj dio posla profesionalno, dok tužilaštvo nije uradilo svoj dio posla.

Ona je dodala da su očigledna selektivna postupanja nadležnih organa.

“Osim toga, primijetila sam selektivno postupanje i odlučivanje osnovnih državnih tužilaštava, što potvrđuje primjer da upravo u danu kada pišem odgovore na Vaša pitanja, dobijam informaciju o slučaju novinarke RTCG za isto krivično djelo proganjanje putem društvene mreže”, rekla je Komnenić.

Kako je kazala, okrivljeni je uhapšen, dok je u njenom slučaju krivična prijava odbačena.

Komnenić je ocijenila da su različita postupanja nadležnih organa pokazatelj da je neophodno zakonski regulisati djela te vrste kako bi tužilaštva postupala jednako u svim slučajevima.

Kako navodi Safe journalist, ohrabruje činjenica da je vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović u prvim danima svog mandata posebnu pažnju posvetila upravo predmetima koji se odnose na napade na novinare i imovinu medija.

Rukovodiocima svih državnih tužilaštava ona je uputila dopis kojim ih obavezuje da hitno intenziviraju rad u predmetima napada na novinare i da Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljaju mjesečne izvještaje o postupanju.

Ohrabruje i to što uprkos napadima i neprijatnim iskustvima Komnenić ambijent u kojem rade novinari i novinarke u Crnoj Gori definiše kao solidan.

Komnenić smatra da mogu slobodno da se bave svojim poslom, da nemaju nikakvih prepreka, smetnji.

